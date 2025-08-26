Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura di 10 giorni per un locale pubblico di Trento, dopo che la titolare è stata ritenuta responsabile di aver favorito la presenza di soggetti con precedenti penali e di aver avvisato gli avventori dell’arrivo della polizia. Il provvedimento è stato emesso dal Questore nella giornata di ieri, a seguito di indagini e controlli svolti nelle scorse settimane nella zona Portella.

Le motivazioni dietro la sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza del locale è arrivata dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Trento. Gli agenti hanno raccolto le prove durante diversi controlli e interventi effettuati dal personale delle Volanti, che hanno evidenziato come il locale fosse diventato un punto di ritrovo per persone con numerosi precedenti penali, dedite al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il comportamento della titolare durante i controlli

Durante uno dei controlli, la titolare del locale, alla vista degli operatori delle Volanti, ha prontamente avvisato gli avventori dell’arrivo della pattuglia. Questo gesto ha permesso a uno dei presenti, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti, di allontanarsi dal locale prima che potesse essere identificato o sottoposto a ulteriori accertamenti.

La decisione del Questore

Sulla base delle risultanze raccolte e della documentazione prodotta dagli agenti, il Questore di Trento ha ritenuto necessario intervenire per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. È stato quindi emesso il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Zona Portella sotto osservazione

La zona Portella, dove si trova il locale oggetto del provvedimento, è stata recentemente al centro di numerosi controlli da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno intensificato la loro presenza per contrastare fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, oltre che per monitorare la presenza di soggetti con precedenti penali che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

La sospensione della licenza per 10 giorni rappresenta un segnale forte da parte della Questura di Trento, che intende ribadire la propria determinazione nel garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il caso del locale di zona Portella conferma l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la necessità di mantenere alta l’attenzione su tutte le situazioni potenzialmente pericolose per la collettività.

