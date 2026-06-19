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Un arresto e una denuncia al termine di una complessa indagine condotta dalla Polizia di Stato a Trento, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 36 anni, accusato di sei rapine ai danni di una sala giochi. L’operazione è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria al termine di approfondite indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi a Trento, dove la Squadra Mobile ha portato a termine un’indagine che ha permesso di ricostruire una serie di episodi delittuosi avvenuti tra ottobre e dicembre 2025.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Le forze dell’ordine hanno ricostruito, attraverso un’attività investigativa definita “complessa”, una sequenza di sei rapine – alcune tentate, altre consumate – che hanno avuto come bersaglio una sala giochi situata nel capoluogo. Gli episodi si sono verificati nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2025, quando il presunto autore, un cittadino italiano di 36 anni, avrebbe agito con il volto coperto e armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, elemento che ha contribuito a rendere più credibili le sue minacce.

Il ruolo dei sospettati

Nel corso delle indagini, la Polizia ha individuato anche un secondo uomo, un italiano di 44 anni, che sarebbe stato coinvolto in alcuni degli episodi. Quest’ultimo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver coadiuvato il principale indagato in alcune delle rapine. La collaborazione tra i due avrebbe permesso di mettere a segno parte dei colpi, aggravando così il quadro accusatorio.

Le modalità delle rapine

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le rapine sono state commesse con particolare audacia: il presunto autore si sarebbe presentato nella sala giochi con il volto travisato, impugnando una pistola che, solo in seguito, si è rivelata essere un’arma giocattolo priva del tappo rosso, dettaglio che ha ingannato le vittime e reso più efficace l’azione intimidatoria.

L’azione della Polizia e le misure adottate

L’attività della Squadra Mobile della Questura di Trento si è concentrata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, sulle testimonianze raccolte e su altri elementi investigativi che hanno permesso di identificare i due sospettati. Al termine delle indagini, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il trentaseienne, mentre il quarantaquattrenne è stato denunciato a piede libero.

IPA