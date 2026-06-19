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Un uomo denunciato per fabbricazione abusiva di materiale esplodente e detenzione di sostanze stupefacenti a Trento. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Trento Monte Bondone, dopo che nelle scorse settimane erano stati segnalati forti botti notturni in città, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Le indagini dopo i botti notturni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su Trento a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dalla cittadinanza. I botti, avvertiti soprattutto durante le ore notturne, avevano generato un acceso dibattito sui social network, alimentando timori e richieste di chiarimenti.

L’individuazione del responsabile

Le indagini, condotte in collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Trento Monte Bondone, hanno permesso di individuare un italiano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo è stato denunciato per fabbricazione abusiva di materiale esplodente e per produzione e detenzione di materiale esplodente e pirotecnico senza la necessaria autorizzazione.

I canali social e le prove raccolte

Durante le attività investigative, è emerso che il sospettato aveva pubblicato sui propri canali social immagini e video di ordigni esplosivi artigianali, oltre che di strumenti e dispositivi in grado di provocare esplosioni a distanza. Questi elementi hanno fornito agli investigatori ulteriori indizi sulla sua attività illecita e hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei suoi confronti.

La perquisizione e il sequestro

Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita dal personale della Squadra Mobile e della Divisione P.A.S. della Questura insieme agli agenti della Polizia Locale di Trento Monte Bondone, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 30 artifizi pirotecnici privi di autorizzazione. Inoltre, sono stati trovati numerosi tubi utilizzati per il lancio di fuochi artificiali, confermando la presenza di materiale pericoloso e non autorizzato all’interno dell’abitazione dell’indagato.

La scoperta di sostanze stupefacenti

Durante la stessa operazione, gli agenti hanno rinvenuto anche oltre 100 grammi di hashish e circa 34 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Le accuse e la presunzione di innocenza

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di fabbricazione abusiva di materiale esplodente, produzione e detenzione di materiale esplodente e pirotecnico senza autorizzazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si ricorda che, come previsto dalla legge, la responsabilità penale sarà accertata solo al termine del processo, con sentenza definitiva, e che vige la presunzione di innocenza fino a quel momento.

IPA