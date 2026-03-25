Trescore Balneario, esplosivo trovato in casa dello studente 13enne che ha accoltellato la prof Chiara Mocchi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato trovato del materiale potenzialmente esplosivo a casa del 13enne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi in una scuola media di Trescore Balneario, nel Bergamasco. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di Trescore in cui lo studente vive con la madre, trovando del materiale che potrebbe essere esplosivo. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri.

Trescore Balneario, trovato esplosivo in casa del 13enne

Vanno avanti le indagini sull’accoltellamento di una professoressa avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

I carabinieri sono andati nella casa in cui vive con la madre il 13enne responsabile del grave episodio, alla ricerca di elementi utili a chiarire quanto accaduto.

ANSA

Nel corso della perquisizione, riporta il Corriere della Sera, è stato trovato del materiale che potrebbe essere esplosivo.

Non è chiaro di cosa si tratti, se un ordigno rudimentale o del materiale che potrebbe venire usato per confezionarli. Sul posto sono arrivati gli artificieri per effettuare gli accertamenti del caso.

L’accoltellamento in diretta

Intanto, secondo quanto ricostruito finora, lo studente che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi avrebbe ripreso l’aggressione con il telefono.

Il giovane, studente di terza media, si sarebbe presentato davanti alla docente armato di coltello e con uno uno smartphone appeso al collo, che avrebbe usato per riprendere l’attacco e trasmetterlo in diretta su Telegram.

Il tredicenne avrebbe colpito l’insegnante con diversi fendenti alla gola e all’addome, ferendola gravemente, prima di venire immobilizzato dal personale della scuola.

Nel suo zaino gli investigatori hanno anche trovato una pistola scacciacani.

Come sta la prof Chiara Mocchi

La vittima dell’aggressione è la professoressa Chiara Mocchi, 58 anni, insegnante di francese.

Rimasta gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Operata, la donna è ora in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.