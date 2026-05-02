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Fermato un 53enne italiano, proveniente da fuori regione, per tentata rapina aggravata in una tabaccheria di Trevi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato bloccato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato, al termine di una complessa attività investigativa scaturita dai recenti episodi di rapina che hanno colpito il territorio di Foligno e dintorni.

Operazione coordinata tra Foligno e Perugia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un servizio di polizia giudiziaria prolungato e mirato. L’attività ha coinvolto sia il Commissariato di Foligno sia la Squadra Mobile di Perugia, estendendosi anche ai comuni limitrofi. Le indagini sono partite a seguito di una serie di rapine che, negli ultimi giorni, avevano interessato farmacie e altre attività commerciali della zona, spingendo la Questura a rafforzare i controlli e l’osservazione del territorio.

L’inseguimento e l’arresto in flagranza

Ieri sera, poco prima delle 20.00, durante uno dei servizi di controllo, gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta nell’area tra Foligno e Trevi. Il conducente, un uomo, si muoveva in modo anomalo: alternava tratti a velocità sostenuta a improvvisi rallentamenti, come se stesse osservando i negozi in procinto di chiudere. Gli agenti hanno deciso di seguirlo fino a quando l’uomo ha raggiunto il comune di Trevi e ha parcheggiato nei pressi di una tabaccheria.

Poco prima di entrare nel locale, il sospettato si è coperto il volto con un panno nero, comportamento che ha insospettito ulteriormente i poliziotti. Questi sono intervenuti tempestivamente, facendo irruzione proprio mentre l’uomo stava minacciando la cassiera con una chiave in ferro svita bulloni, nel tentativo di portare a termine una rapina.

Identità e precedenti dell’arrestato

L’uomo fermato è un 53enne italiano, già gravato da numerosi precedenti, anche per rapine all’interno di esercizi commerciali. Dopo essere stato immobilizzato, è stato condotto presso il Commissariato di Foligno dove sono stati redatti gli atti di rito e formalizzato l’arresto in flagranza per tentata rapina aggravata.

Le indagini proseguono

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo – che si presume innocente fino a sentenza definitiva – è stato trasferito presso la casa circondariale di Spoleto. Gli agenti, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto, stanno ora lavorando per verificare se il soggetto sia responsabile anche delle altre rapine avvenute negli ultimi giorni nella zona.

Contesto e motivazioni dell’operazione

L’operazione è nata dall’esigenza di rispondere con tempestività e fermezza all’ondata di rapine che aveva colpito il territorio di Foligno e dei comuni limitrofi. L’intensificazione dei servizi di controllo e osservazione ha permesso di individuare e fermare il presunto autore, prevenendo ulteriori episodi criminosi e garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e agli esercenti.

IPA