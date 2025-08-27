Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono le accuse a carico di un cittadino marocchino di 41 anni, arrestato dalla Polizia di Stato a Treviso nella notte tra il 13 e il 14 giugno. L’uomo è stato fermato dopo aver compiuto una spaccata in una sanitaria di via Ghirada e aver opposto violenta resistenza agli agenti intervenuti per bloccarlo.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore Alessandra Simone, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori ai danni degli esercizi commerciali. Durante la notte, il quarantunenne si è introdotto all’interno di una sanitaria situata in via Ghirada, dopo aver forzato la serratura d’ingresso. Una volta all’interno, ha sottratto dal fondo cassa circa 350 euro in contanti.

L’identificazione grazie alle telecamere di videosorveglianza

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di identificare rapidamente il responsabile del furto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato rintracciato poco dopo nel luogo dove è solito dimorare. Gli agenti si sono recati presso la sua abitazione per eseguire il controllo e procedere all’arresto.

Resistenza e lesioni agli agenti durante il fermo

Al momento del controllo, il quarantunenne ha reagito con violenza, opponendo una decisa resistenza agli operatori di polizia. Nel corso della colluttazione, due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni di prognosi. Nonostante la resistenza, il cittadino marocchino è stato bloccato e condotto in Questura.

Refurtiva recuperata e ulteriori indagini

Durante i successivi accertamenti, gli investigatori hanno recuperato non solo i 350 euro sottratti dalla sanitaria, ma anche parte della refurtiva proveniente da un altro furto avvenuto nella mattinata precedente presso uno studio medico del quartiere di San Zeno. Per questi fatti, il quarantunenne sarà denunciato anche per ricettazione.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria in sede di giudizio direttissimo. Nei confronti dell’uomo sono stati disposti l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Questi provvedimenti mirano a prevenire la reiterazione dei reati e a garantire la sicurezza della comunità locale.

Negli ultimi anni, Treviso ha visto un aumento dei reati predatori ai danni di negozi e attività commerciali. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le attività di prevenzione, ottenendo risultati significativi in termini di arresti e denunce. Tuttavia, la lotta alla criminalità richiede un impegno costante e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

IPA