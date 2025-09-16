Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino marocchino di 47 anni, residente a Treviso, condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell’ex coniuge. L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato giovedì scorso, dopo che la sentenza è divenuta definitiva.

L’arresto del quarantasettenne: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di carcerazione è stato emesso nei confronti di un cittadino marocchino, classe 1978, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona. L’uomo, residente a Treviso, è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie, episodi che si sono protratti per diversi anni e che hanno avuto il loro culmine nell’agosto 2023.

L’aggressione e la denuncia della vittima

Nel mese di agosto 2023, il quarantasettenne era stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito di una violenta aggressione ai danni della moglie. In quell’occasione, la donna era stata colpita alla testa con una teiera, riportando 8 giorni di prognosi per le lesioni subite. La vittima aveva raccontato agli investigatori che quello non era stato un episodio isolato, ma solo l’ultimo di una lunga serie di violenze, minacce e vessazioni che si protraevano ormai da anni e che l’avevano infine spinta a denunciare il marito.

La condanna definitiva e l’esecuzione dell’ordine di carcerazione

Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giovedì scorso i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato il quarantasettenne e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Treviso. L’uomo dovrà scontare oltre 2 anni di reclusione per i reati commessi nei confronti dell’ex coniuge. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle violenze domestiche e di tutela delle vittime di maltrattamenti, che vede la Polizia di Stato impegnata su tutto il territorio nazionale.

Il contrasto all’immigrazione irregolare: un secondo intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella stessa giornata le autorità hanno portato avanti anche un’azione di contrasto all’immigrazione irregolare. Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto l’accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo di un cittadino pakistano di 27 anni, irregolare in Italia e già gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

Il caso del cittadino pakistano: furti e danneggiamenti

Il ventisettenne, durante la sua permanenza a Treviso, era stato più volte denunciato per piccoli furti e danneggiamenti su autovetture in sosta. Dopo il rifiuto dell’istanza reiterata di protezione internazionale, l’uomo è stato preso in carico dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione che, in esecuzione del provvedimento del Questore, lo hanno accompagnato presso il centro di permanenza per i rimpatri per il suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

IPA