Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fuga notturna e inseguimento per le strade di Treviso: due cittadini albanesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto rubata. I fatti si sono verificati nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, quando gli agenti hanno intercettato una vettura sospetta e, dopo un inseguimento, sono riusciti a fermare i responsabili. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari per la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto durante i consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, finalizzati a contrastare i reati predatori e a garantire la sicurezza dei cittadini.

L’inseguimento notturno: la ricostruzione dei fatti

La notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, una Volante della Polizia di Stato ha notato una OPEL corsa bianca mentre transitava in Via S. Antonino, nel centro di Treviso. Gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo, intimando l’alt ai due occupanti. Tuttavia, i due uomini, entrambi cittadini albanesi nati rispettivamente nel 1983 e nel 1997, hanno ignorato l’ordine e si sono dati alla fuga, imboccando Via Pasteur e cercando di far perdere le proprie tracce nelle strade secondarie della città.

L’auto rubata e il tentativo di fuga a piedi

La vettura, come accertato successivamente, era stata sottratta durante un furto in abitazione avvenuto nella prima settimana di agosto proprio a Treviso. Dopo aver abbandonato l’auto in una strada secondaria, i due uomini hanno tentato di fuggire a piedi, attraversando campi e cortili tra le abitazioni della zona. Gli agenti, grazie a un’attenta perlustrazione dell’area, sono riusciti a individuare i fuggitivi e, dopo un breve inseguimento, li hanno bloccati e identificati.

Denuncia per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

I due cittadini albanesi, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione ha permesso di recuperare l’autovettura rubata e di restituirla al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti con altri episodi di furto avvenuti nella zona.

L’impegno della Polizia di Stato per la sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, che vede impegnate quotidianamente le forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è quello di contrastare i fenomeni di furto, ricettazione e altri reati che minano la sicurezza dei cittadini e la tranquillità delle comunità locali.

Espulsione di un cittadino tunisino: il provvedimento del Questore

Venerdì scorso, sempre nell’ambito delle attività di tutela dell’ordine pubblico, il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto l’accompagnamento alla frontiera di un cittadino tunisino nato nel 2001. L’uomo, ventiquattrenne, era gravato da precedenti per reati contro il patrimonio commessi in Provincia di Treviso tra il 2020 e il 2023. Dopo aver scontato un periodo di detenzione in carcere per questi fatti, il cittadino tunisino è stato preso in carico dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione e, in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dall’Autorità Giudiziaria, è stato rimpatriato dalla frontiera aerea di Milano Malpensa.

Il rimpatrio dalla frontiera aerea di Milano Malpensa

Il rimpatrio del cittadino tunisino rappresenta un ulteriore tassello nell’azione di contrasto ai reati e nella gestione della presenza di cittadini stranieri considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione, coordinata dalla Questura di Treviso, si è svolta senza incidenti e ha visto la collaborazione tra l’Ufficio Immigrazione e le autorità aeroportuali di Milano.

IPA