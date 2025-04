Treviso, kebab chiuso per 7 giorni: troppi episodi di violenza e clienti con precedenti penali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Turkish Istanbul Kebap di via Roma a Treviso è stato chiuso per 7 giorni a causa della frequentazione di soggetti con precedenti penali. La decisione è stata presa dal Questore Alessandra Simone su proposta dei Carabinieri.

Motivi della sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata decisa dopo numerosi controlli che hanno rivelato la presenza assidua di individui dediti ad attività illecite. Il locale era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Eventi recenti

Negli ultimi mesi, il kebap è stato teatro di diversi episodi delittuosi, tra cui minacce, violenza e aggressioni che hanno coinvolto gruppi di persone di diverse etnie, compresi i gestori e i dipendenti del locale.

Obiettivi del provvedimento

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., non è una sanzione per l’esercizio commerciale, ma mira a tutelare la cittadinanza e prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. In futuro, seguiranno iniziative simili in provincia di Treviso per garantire che le attività degli esercizi pubblici non compromettano l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Fonte foto: IPA