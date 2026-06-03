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Un arresto per aggressione con spray urticante e resistenza a pubblico ufficiale è stato eseguito nella serata di ieri a Treviso. Un cittadino egiziano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato fermato dopo aver importunato tre giovani donne e aver utilizzato lo spray al peperoncino contro di loro e contro gli agenti intervenuti. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio nella serata di ieri. Gli agenti hanno agito prontamente dopo la segnalazione di comportamenti molesti da parte di un cittadino egiziano, classe 2002, già gravato da diversi precedenti penali.

I fatti: aggressione e resistenza

Secondo quanto riferito dalle autorità, il giovane egiziano ha importunato tre giovani donne in via Roma, a Treviso. L’uomo, già destinatario di un provvedimento DACUR emesso dal Questore Alessandra Simone, ha utilizzato uno spray al peperoncino contro le ragazze. All’arrivo degli operatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale, il soggetto ha opposto resistenza e ha spruzzato lo spray anche contro gli agenti, provocando lesioni a uno di loro, giudicate guaribili in 5 giorni s.c.

Danneggiamento dell’auto di servizio

Durante il trasporto in Questura, l’uomo ha ulteriormente aggravato la propria posizione danneggiando il finestrino dell’auto di servizio della Polizia di Stato. Il danno è stato causato da ripetuti colpi di calci e testate sferrati dall’arrestato mentre si trovava a bordo del veicolo.

Le condizioni delle vittime

Nonostante l’aggressione subita, nessuna delle tre giovani donne colpite dallo spray al peperoncino ha richiesto cure mediche immediate sul posto. L’unico ferito risulta essere un agente della Polizia di Stato, che ha riportato lesioni lievi.

L’udienza di convalida e le misure adottate

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. L’Autorità Giudiziaria ha confermato la misura restrittiva e ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Nel frattempo, è in corso di valutazione la posizione del cittadino straniero riguardo al suo soggiorno sul territorio nazionale.

I precedenti dell’arrestato

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rissa, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e reiterate violazioni del provvedimento DACUR. Il provvedimento era stato emesso dal Questore di Treviso per limitare la sua presenza in determinate aree della città.

IPA