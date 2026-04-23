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Un cittadino albanese di 39 anni è stato espulso dall’Italia e rimpatriato a seguito di un tentato furto di cavi elettrici avvenuto presso il deposito ferroviario di via Monterumici. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Treviso nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e alla presenza di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione disposta dal Questore Alessandra Simone. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività volte a contrastare l’immigrazione irregolare e a rimpatriare cittadini stranieri ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

L’arresto e il tentato furto al deposito ferroviario

Il cittadino albanese, nato nel 1986 e già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e contro il patrimonio, era stato arrestato poco tempo fa per un tentato furto di cavi elettrici. L’episodio risale alla notte tra il 29 e il 30 dicembre 2025, quando l’uomo, insieme a due connazionali, aveva asportato oltre 52 bobine di cavi elettrici in lega di alluminio dal deposito ferroviario di via Monterumici a Treviso. Dopo un breve inseguimento, la Polizia di Stato aveva arrestato i responsabili in flagranza di reato e sequestrato numerosi attrezzi da scasso utilizzati per tagliare le recinzioni e accedere al deposito.

La condanna e il provvedimento di espulsione

Per questi fatti, il cittadino albanese ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Tuttavia, la pena è stata sostituita con l’espulsione dal territorio italiano e il divieto di reingresso per 10 anni. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di venerdì, quando l’uomo è stato preso in carico dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione e accompagnato all’aeroporto per essere imbarcato su un volo diretto a Tirana.

IPA