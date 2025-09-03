Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 50enne srilankese per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato dalla Polizia dopo che una vicina ha segnalato urla e minacce con un coltello. L’intervento è avvenuto sabato scorso a Treviso, dove la vittima ha poi formalizzato denuncia, raccontando anni di violenze e vessazioni. L’arresto è stato convalidato e sono state disposte misure restrittive e l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato sabato scorso, quando una vicina di casa della vittima, insospettita da forti urla provenienti dall’appartamento, si è affacciata alla finestra. La donna ha assistito a una scena inquietante: il marito della vicina, un cittadino srilankese di 50 anni, stava inveendo contro la moglie e la minacciava brandendo un grosso coltello da cucina. Immediatamente, la testimone ha allertato le forze dell’ordine, permettendo così un rapido intervento delle Volanti della Polizia di Stato.

L’arrivo degli agenti e la situazione in casa

Gli agenti delle Volanti si sono precipitati presso l’abitazione della coppia a Treviso, trovando l’uomo in uno stato di evidente ebbrezza alcolica. Non solo continuava a minacciare la moglie, ma ha anche rivolto la propria aggressività verso i poliziotti, opponendo resistenza all’arresto. Grazie alla prontezza degli agenti, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo e la donna è stata messa in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La denuncia della vittima e il racconto degli anni di violenze

Una volta al sicuro, la moglie ha deciso di formalizzare la denuncia contro il marito. Nel suo racconto, ha descritto una situazione familiare insostenibile, fatta di violenze, minacce e continue vessazioni. L’uomo, incline all’abuso di alcol, aveva instaurato in casa un clima di terrore, tanto che sia la moglie sia le figlie – di cui una ancora minorenne – erano spesso costrette ad allontanarsi dall’abitazione nei momenti più critici, per sfuggire alle sue aggressioni fisiche e verbali. La donna ha riferito che questi episodi non erano isolati, ma si ripetevano da tempo, rendendo la convivenza impossibile.

Le accuse e le conseguenze dell’arresto

L’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, nell’ultimo episodio, ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni di prognosi. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti del 50enne l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Inoltre, è stato applicato il braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle misure cautelari.

Le misure amministrative: revoca del permesso di soggiorno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Treviso, Alessandra Simone, l’Ufficio Immigrazione ha avviato il procedimento amministrativo per la revoca del titolo di soggiorno dell’uomo. Il permesso era stato ottenuto pochi anni fa grazie al ricongiungimento familiare con la moglie, già residente in Italia. Ora, a seguito dei gravi fatti accertati, la posizione dello straniero è al vaglio delle autorità competenti, che valuteranno la possibilità di revocare il permesso di soggiorno e adottare ulteriori provvedimenti.

Il caso del 50enne srilankese arrestato a Treviso rappresenta purtroppo solo uno dei tanti episodi di violenza domestica che si verificano quotidianamente. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine e il coraggio della vittima, che ha trovato la forza di denunciare, sono elementi fondamentali per spezzare il ciclo della violenza e restituire serenità alle persone coinvolte.

