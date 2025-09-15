Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di cocaina a Trezzano sul Naviglio. Un cittadino albanese di 33 anni è stato fermato venerdì scorso, dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio in un appartamento della cittadina alle porte di Milano. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga.

Le indagini e l’individuazione dell’appartamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio durante un’attività di monitoraggio del territorio da parte degli agenti del Commissariato Lorenteggio. Gli investigatori, impegnati in un servizio specifico per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento a Trezzano sul Naviglio come possibile base operativa per la detenzione e la distribuzione di droga.

L’osservazione e il controllo

Nel pomeriggio di venerdì, i poliziotti di via Primaticcio hanno notato la presenza sospetta di un uomo, successivamente identificato come cittadino albanese di 33 anni, che si aggirava nei pressi di uno stabile di via Verdi. L’uomo appariva in attesa di qualcuno, comportamento che ha insospettito gli agenti. Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno trovato in suo possesso un mazzo di chiavi riconducibile a un appartamento all’interno dello stesso edificio.

La perquisizione e il sequestro

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione dell’appartamento, ritenuto il probabile luogo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti diversi involucri di droga termosaldati, un sacchetto contenente 43 grammi di cocaina suddivisi in sette pezzi, 100 euro in contanti, un bilancino di precisione, un cucchiaino e un paio di forbici, entrambi sporchi di sostanza stupefacente.

L’arresto e le accuse

Il cittadino albanese è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il materiale rinvenuto, tra cui la cocaina, il denaro e gli strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi, è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato. L’uomo è stato quindi condotto presso gli uffici di polizia per le procedure di rito e successivamente trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

