Tribunale crollato a Bolzano, il custode Federico Roso salvo per miracolo: "Andrò da Padre Pio"

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Federico Roso, il custode del Tribunale crollato a Bolzano, è salvo per “miracolo”. L’uomo, presente nell’edificio al momento del cedimento e tra i primi ad accorgersi del crollo, ha raccontato: “Ho sentito un tonfo e visto tanta polvere”. Poi ha aggiunto: “Andrò a San Giovanni Rotondo da Padre Pio”.

La testimonianza di Federico Roso custode del Tribunale crollato a Bolzano

Federico Roso, portinaio del Tribunale di Bolzano, tra i primi ad accorgersi del cedimento che all’alba di giovedì 16 luglio ha devastato la parte centrale del Palazzo di Giustizia, si definisce un “miracolato“, tanto da aver deciso di andare “a San Giovanni Rotondo da Padre Pio”.

Il suo racconto a Il Fatto Quotidiano: “Ero dentro al palazzo, attorno alle 6,05 ho sentito il crollo. È stato fatto evacuare tutto il personale di pulizia ed è stato allertato il 112. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e le forze di polizia che hanno messo in sicurezza tutto. Ho sentito un tonfo e visto tanta polvere“.

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Roso ha ammesso di aver avuto “un po’ di paura”. Poi ha aggiunto: “L’importante è che siano usciti tutti“.

Le parole di Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, è d’accordo con Roso. Le sue parole: “Alla fine, abbiamo avuto una gran fortuna nella sfortuna. È impensabile cosa sarebbe potuto accadere se fosse avvenuto in un altro momento. Siamo tutti sollevati dal fatto che, a quanto pare, non ci siano feriti o addirittura vittime. Questo, al momento, è l’aspetto più importante. A tutto il resto si potrà porre rimedio”.

Kompatscher ha spiegato che “la Provincia di Bolzano è proprietaria dell’edificio dal 2018” e che “per questo palazzo, così come per altri uffici giudiziari che la Provincia ha preso in carico, è stato predisposto un piano di risanamento pluriennale”.

Il presidente della Provincia di Bolzano ha dichiarato ancora: “Nell’ambito di questo piano, vi erano dei lavori in corso. In quale misura questi interventi siano legati all’evento di oggi è un aspetto che va assolutamente approfondito e che deve ancora essere chiarito del tutto”.

L’allarme dell’Associazione Nazionale Magistrati

La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso “profonda preoccupazione” per il crollo che si è verificato all’interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano. “Solo l’orario in cui si è verificato il cedimento, le 6 del mattino, ha impedito che le conseguenze fossero ben più gravi”, prosegue il messaggio.

E poi: “Quanto accaduto a Bolzano non può essere considerato un episodio isolato. È l’ennesimo allarme sul drammatico stato in cui versa l’edilizia giudiziaria italiana“.