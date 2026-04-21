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È di oltre 400.000 euro il valore dei beni sequestrati a un quarantenne di Trieste, ritenuto socialmente pericoloso e coinvolto in traffico di stupefacenti. Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura, è stato disposto dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, a seguito di approfondite indagini patrimoniali che hanno evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato dall’uomo.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sequestro è il risultato di una proposta congiunta avanzata dal Direttore della DIA e dal Questore di Trieste. Le attività investigative sono state condotte dalla Sezione Operativa della DIA e dalla Divisione Anticrimine della Questura, che hanno lavorato per accertare la pericolosità sociale del soggetto e la provenienza illecita dei beni.

Il profilo del destinatario del provvedimento

L’uomo, quarantenne residente a Trieste, è stato già destinatario in passato di diversi provvedimenti cautelari, tra cui un arresto eseguito dalla Squadra Mobile nel 2025 su disposizione del GIP presso il Tribunale di Trieste per traffico di stupefacenti. Nel corso di quell’operazione, una perquisizione aveva portato al sequestro di diverse centinaia di migliaia di euro in contanti, gioielli e orologi di valore, ritenuti frutto di attività illecita.

La ricostruzione patrimoniale e la sproporzione dei redditi

Le indagini patrimoniali, svolte congiuntamente dalla Divisione Anticrimine e dalla DIA di Trieste, hanno permesso di ricondurre la disponibilità dei beni direttamente al proposto. Gli accertamenti hanno inoltre messo in luce una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dall’uomo e gli investimenti effettuati nel corso degli anni, riconducendo la provenienza del patrimonio al traffico di stupefacenti.

I beni sequestrati e il valore complessivo

Il valore totale dei beni sottoposti a sequestro supera 400 mila euro e comprende denaro contante, preziosi e orologi di ingente valore. Il Tribunale ha formalizzato il provvedimento tenendo conto della pericolosità sociale del soggetto, che secondo le indagini vive abitualmente di proventi illeciti.

ANSA