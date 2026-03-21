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È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un locale di via delle Settefontane a Trieste, a seguito di numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica, liti e aggressioni. Il provvedimento è stato notificato ai gestori nella serata del 20 marzo dopo approfonditi controlli delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato una situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Trieste ha adottato la misura di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata decisa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo che il locale era diventato un punto di ritrovo per persone già segnalate alle autorità.

Controlli e accertamenti delle forze dell’ordine

L’azione è stata preceduta da una serie di controlli accurati condotti dagli agenti della Questura e dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri. Gli accertamenti hanno evidenziato che il locale era frequentato da individui con precedenti segnalazioni di polizia, dediti all’uso eccessivo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Questa situazione ha generato frequenti episodi di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, causando disagio ai residenti della zona.

Frequenti episodi di liti e aggressioni

Il locale, secondo quanto emerso dalle indagini, è stato spesso teatro di liti e aggressioni tra gli avventori. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire in più occasioni per sedare i conflitti e riportare la calma. Questi episodi hanno contribuito a creare un clima di forte allarme sociale nel quartiere.

La decisione delle autorità

Il Questore, dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti, ha ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento amministrativo è stato notificato ai gestori nella serata del 20 marzo da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri e del personale della Questura.

IPA