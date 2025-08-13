Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e aggressione a danno di persone indifese sono le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 31 anni a Trieste il 29 luglio scorso. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha fermato il sospettato dopo due episodi avvenuti lungo la ciclopedonale Cottur, nei pressi del centro sportivo ASD Don Bosco. Il fermo è stato eseguito nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati predatori, dopo che la Sala Operativa aveva diramato la descrizione dell’autore dei furti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una rapida attività investigativa che ha permesso agli agenti della Sezione reati contro il Patrimonio di individuare e bloccare il presunto autore dei due furti con strappo. Gli episodi si sono verificati lungo la ciclopedonale “Cottur”, un’area frequentata da pedoni e ciclisti, all’altezza del centro sportivo ASD Don Bosco.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe agito in rapida successione, prendendo di mira dapprima una giovane donna, alla quale avrebbe sottratto il portafoglio con una mossa repentina. Subito dopo, l’uomo si sarebbe avvicinato a una persona anziana, strappandole la borsa che portava a tracolla. L’azione, particolarmente violenta, ha quasi fatto cadere la vittima a terra. In entrambi i casi, il furto con strappo è stato compiuto con modalità tali da mettere in pericolo l’incolumità delle persone coinvolte.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa, gli agenti hanno avviato una perlustrazione della zona, individuando in via Salata un uomo che corrispondeva perfettamente alle descrizioni fornite dalle vittime e dai testimoni. Dopo averlo identificato e controllato, lo hanno accompagnato in Questura. Nel frattempo, una delle vittime, rimasta sul posto, ha formalizzato la denuncia, mentre la seconda, una giovane donna, si era già allontanata prima dell’arrivo della Squadra Volante.

Il ruolo dei testimoni

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stato il contributo di due giovani testimoni, intervenuti in soccorso della vittima anziana. I ragazzi hanno inseguito il sospettato, costringendolo ad abbandonare la refurtiva per garantirsi la fuga. Grazie alle loro testimonianze e a quelle della persona derubata, gli investigatori hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo fermato.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

Sulla base degli elementi raccolti, il sospettato è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice competente ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Indagini in corso su altri episodi

Le indagini non si sono fermate qui. Gli inquirenti stanno infatti verificando l’eventuale coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi di reato della stessa natura, oltre che in alcune rapine commesse nei giorni precedenti, durante le quali sarebbe stata utilizzata anche la minaccia di un coltello. Gli episodi sarebbero stati messi a segno da un soggetto con caratteristiche fisiche simili a quelle dell’uomo arrestato in flagranza di reato.

La posizione dell’indagato

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità effettive saranno accertate nel corso del processo. Per tutelare la privacy e i diritti della persona coinvolta, non sono state rese note le generalità dell’arrestato né altri elementi utili alla sua identificazione.

Il contesto della sicurezza urbana

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pedonali e ciclabili di Trieste, spesso frequentate da cittadini di ogni età. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e la collaborazione dei cittadini hanno permesso di assicurare alla giustizia il presunto autore dei furti, ma le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri reati simili.

IPA