Trieste, guida ubriaco contromano in autostrada per chilometri: crolla sul volante, salvato in extremis

Un uomo di 31 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver percorso diversi chilometri contromano in autostrada. L’incidente è avvenuto durante la notte nei pressi del confine di Stato italo-sloveno. L’uomo ha perso conoscenza al volante a causa del grave stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava.

Intervento della Polizia Stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato presso il Centro Operativo della Polizia Stradale di Udine, che ha ricevuto una segnalazione riguardante un veicolo che procedeva contromano. Immediatamente, i poliziotti della Polizia Stradale di Trieste si sono attivati per intercettare il mezzo. Il veicolo è stato individuato fermo sulla corsia di marcia, ma orientato nel senso opposto a quello di circolazione.

Condizioni del conducente

All’interno del veicolo, gli agenti hanno trovato il conducente, un uomo di 31 anni, riverso sul volante in stato di incoscienza. Sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico cinque volte superiore a quello consentito dalla legge. La pericolosità della condotta è risultata evidente: l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, aveva interrotto la sua marcia sulla corsia di sorpasso, mettendo a serio rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Conseguenze legali

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e gli è stata contestata anche la violazione del Codice della Strada per la circolazione contromano in autostrada. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

Raccomandazioni per la sicurezza stradale

Ricordiamo di prestare sempre attenzione ai messaggi sui pannelli luminosi che si incontrano in autostrada. Nel caso in cui dovessero segnalare un veicolo contromano, è importante tener presente che l’automobilista che percorre l’autostrada contromano tende ad utilizzare la corsia di sorpasso convinto di procedere sulla propria corsia di marcia. Per questo si consiglia di rallentare mantenendo la destra e, dove possibile, abbandonare la carreggiata fermandosi in un’area di servizio o di parcheggio.

