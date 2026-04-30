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Tre cittadini italiani sono stati denunciati per ricettazione tra Milano e Trieste. La polizia ha recuperato numerose carte da gioco da collezione rubate, per un valore stimato di 100.000 euro. I fatti sono avvenuti lo scorso 22 aprile, quando gli indagati sono stati fermati mentre tentavano di immettere sul mercato illecito la refurtiva.

Le indagini e il furto delle carte da collezione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio da un furto avvenuto nel giugno 2025 a Milano. In quell’occasione, un collezionista aveva subito la sottrazione di numerose carte da gioco “Magic“, il cui valore complessivo è stato stimato in circa 100.000 euro. Gli autori del furto erano rimasti ignoti, ma la refurtiva aveva iniziato a circolare nel mercato illecito.

La ricettazione e il tentativo di vendita a Trieste

Le attività investigative della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Villa Opicina hanno permesso di individuare un soggetto che era entrato in possesso delle carte rubate, con l’intenzione di rimetterle in commercio. Gli agenti hanno sottoposto questa persona a un attento monitoraggio, seguendone gli spostamenti e raccogliendo elementi utili per ricostruire la filiera della ricettazione.

Dagli accertamenti è emerso che, nella giornata del 22 aprile, il soggetto monitorato si era recato insieme ad altri complici a Trieste per tentare di immettere nel circuito illecito le carte da collezione oggetto del furto.

Il controllo e il recupero della refurtiva

Grazie alla collaborazione tra la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Villa Opicina e il personale del Commissariato di Duino Aurisina, gli agenti hanno seguito senza interruzione gli spostamenti dei sospetti fino al territorio triestino. Nella stessa giornata, hanno proceduto al controllo di tre soggetti, tutti di nazionalità italiana, che viaggiavano a bordo di un’autovettura. All’interno del veicolo è stata rinvenuta gran parte della refurtiva, ovvero le preziose carte da gioco rubate.

La restituzione al legittimo proprietario

Il 22 aprile, il collezionista milanese, legittimo proprietario delle carte, è stato contattato dagli agenti e ha raggiunto il capoluogo giuliano. Dopo le procedure di rito, le carte da collezione gli sono state restituite.

IPA