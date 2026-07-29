Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 32 cittadini nigeriani rimpatriati il bilancio di una vasta operazione congiunta coordinata da Frontex e organizzata dall’Italia, che ha visto coinvolti anche Cipro, Irlanda e Polonia. Il rimpatrio è stato effettuato con un volo charter partito da Trieste e diretto a Lagos, in Nigeria, con l’obiettivo di allontanare persone con precedenti penali e pregiudizi di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Operazione internazionale coordinata da Frontex

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione di rimpatrio si è svolta nell’ambito delle iniziative europee per la gestione dei flussi migratori irregolari, sotto il coordinamento dell’agenzia Frontex. L’Italia ha organizzato il volo charter, a cui hanno aderito, in qualità di Stati membri dell’Unione Europea, anche Cipro, Irlanda e Polonia. L’obiettivo era quello di rimpatriare cittadini nigeriani destinatari di provvedimenti di espulsione, molti dei quali con precedenti per reati di varia natura.

Il volo charter è decollato dall’aeroporto di Trieste, dove sono stati imbarcati nove stranieri trattenuti presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Successivamente, l’aereo ha fatto scalo all’aeroporto di Roma – Fiumicino per consentire l’imbarco dei restanti cittadini stranieri provenienti dai Cpr di Bari, Brindisi, Palazzo San Gervasio – Potenza e Roma, oltre a quelli accompagnati dagli altri Stati membri partecipanti.

In totale, a bordo del volo erano presenti 32 stranieri di nazionalità nigeriana: 18 espulsi dall’Italia, 7 da Cipro, 6 dall’Irlanda e 1 dalla Polonia. Tutti gli espulsi sono stati scortati da personale specializzato, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure internazionali previste per questo tipo di operazioni.

Motivazioni dei rimpatri: reati e precedenti penali

Le autorità hanno specificato che i cittadini rimpatriati erano destinatari di provvedimenti di espulsione in quanto gravati da pregiudizi di polizia e precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Questi elementi hanno reso necessario il loro allontanamento dal territorio europeo, in linea con le normative vigenti e le direttive comunitarie in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Collaborazione internazionale e ruolo dell’ambasciata nigeriana

L’operazione è stata resa possibile anche grazie alla stretta collaborazione con l’ambasciata della Nigeria a Roma, che ha facilitato l’identificazione dei propri cittadini attraverso interviste consolari condotte all’interno delle strutture carcerarie e di trattenimento. Questo passaggio si è rivelato fondamentale per accelerare le procedure di rimpatrio e garantire il rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

Bilancio delle operazioni di rimpatrio verso la Nigeria

Con questa operazione, il numero di voli charter organizzati dall’Italia verso la Nigeria nel 2026 sale a cinque, per un totale di 182 stranieri allontanati dal territorio nazionale. Nel corso del 2025, invece, erano state portate a termine sei operazioni analoghe, che avevano consentito il rimpatrio di 153 cittadini nigeriani. Questi dati confermano l’impegno delle autorità italiane e dei partner europei nel contrasto all’immigrazione irregolare e nella gestione dei rimpatri di persone con precedenti penali.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione congiunta, coordinata da Frontex e realizzata con la collaborazione di diversi Stati membri dell’Unione Europea, rappresenta un esempio di cooperazione internazionale nella gestione dei rimpatri e nella lotta ai reati legati all’immigrazione irregolare. Il coinvolgimento dell’ambasciata nigeriana a Roma ha permesso di velocizzare le procedure e di assicurare il rispetto delle normative internazionali. Le autorità sottolineano che queste iniziative proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi sul territorio europeo.