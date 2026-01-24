Trieste, si assenta due settimane e lascia i cani in casa: in che condizioni sono stati trovati, denunciato
A Trieste un giovane è stato denunciato per abbandono di animali: due cani e un gatto lasciati soli in casa per due settimane.
È scattata una denuncia per abbandono di animali a Trieste. Un giovane residente in città è stato segnalato alle autorità dopo che due cani e un gatto sono stati trovati in condizioni di grave trascuratezza all’interno di un appartamento. L’episodio si è verificato il 14 gennaio scorso, quando gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione dei condomini.
L’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando alcuni residenti di uno stabile in Viale Campi Elisi hanno contattato il numero di emergenza, preoccupati per i forti rumori e i lamenti di animali domestici provenienti da un appartamento.
Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno individuato l’abitazione segnalata e identificato l’inquilino, un cittadino italiano nato nel 1997 e residente a Trieste. All’interno dell’appartamento, gli operatori hanno riscontrato una situazione di totale disordine e degrado, con condizioni igienico-sanitarie giudicate assolutamente insufficienti.
Gli animali trovati in condizioni critiche
Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno scoperto nel bagno due cani di piccola e media taglia e un gatto. Gli animali si trovavano in precarie condizioni fisiche: i cani apparivano visibilmente denutriti, disidratati e in uno stato di trascuratezza evidente. Anche il gatto presentava segni di malessere, a conferma della gravità della situazione.
Le dichiarazioni dell’indagato
Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, il giovane ha riferito che gli animali gli erano stati affidati da una coppia di amici. Ha inoltre dichiarato di averli lasciati soli e incustoditi nel proprio appartamento per due settimane, a causa di un impegno che lo aveva portato fuori città.
Le conseguenze dell’intervento
Alla luce delle condizioni riscontrate e delle informazioni raccolte, la Polizia di Stato ha proceduto a denunciare il giovane in stato di libertà per il reato di abbandono di animali. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al cinovigile di turno, che li ha trasportati presso il canile sanitario del Comune di Trieste per ricevere le cure necessarie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.