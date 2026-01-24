Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per abbandono di animali a Trieste. Un giovane residente in città è stato segnalato alle autorità dopo che due cani e un gatto sono stati trovati in condizioni di grave trascuratezza all’interno di un appartamento. L’episodio si è verificato il 14 gennaio scorso, quando gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione dei condomini.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando alcuni residenti di uno stabile in Viale Campi Elisi hanno contattato il numero di emergenza, preoccupati per i forti rumori e i lamenti di animali domestici provenienti da un appartamento.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno individuato l’abitazione segnalata e identificato l’inquilino, un cittadino italiano nato nel 1997 e residente a Trieste. All’interno dell’appartamento, gli operatori hanno riscontrato una situazione di totale disordine e degrado, con condizioni igienico-sanitarie giudicate assolutamente insufficienti.

Gli animali trovati in condizioni critiche

Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno scoperto nel bagno due cani di piccola e media taglia e un gatto. Gli animali si trovavano in precarie condizioni fisiche: i cani apparivano visibilmente denutriti, disidratati e in uno stato di trascuratezza evidente. Anche il gatto presentava segni di malessere, a conferma della gravità della situazione.

Le dichiarazioni dell’indagato

Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, il giovane ha riferito che gli animali gli erano stati affidati da una coppia di amici. Ha inoltre dichiarato di averli lasciati soli e incustoditi nel proprio appartamento per due settimane, a causa di un impegno che lo aveva portato fuori città.

Le conseguenze dell’intervento

Alla luce delle condizioni riscontrate e delle informazioni raccolte, la Polizia di Stato ha proceduto a denunciare il giovane in stato di libertà per il reato di abbandono di animali. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al cinovigile di turno, che li ha trasportati presso il canile sanitario del Comune di Trieste per ricevere le cure necessarie.

IPA