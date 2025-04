Trieste, smantellata rete di trafficanti lungo la rotta balcanica: 8 arresti in Italia e 3 in Croazia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di otto arresti il bilancio dell’operazione “Turkish Shuttles” condotta dalla Polizia di frontiera di Trieste contro il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare lungo la rotta balcanica. L’operazione è stata avviata dopo che alcuni cittadini turchi sono stati fermati durante i controlli di frontiera mentre trasportavano migranti irregolari.

Indagini e scoperte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate dopo l’arresto di alcuni cittadini turchi lungo la fascia di confine di Trieste. Questi trasportavano gruppi di migranti irregolari, principalmente turco-curdi e cinesi, provenienti dalla Slovenia. Gli agenti hanno accertato un flusso consistente di stranieri irregolari, per lo più famiglie con minori, che venivano fatte arrivare in aereo in Bosnia o in Serbia e poi trasportate fino al confine italiano.

Destinazione finale e modalità operative

Gli investigatori hanno rilevato che l’Italia era solo un punto di passaggio, poiché la maggior parte degli immigrati era diretta in nord Europa, specialmente in Germania. Qui, l’organizzazione criminale noleggiava auto per i trasporti dalla Baviera fino alla Bosnia. Durante le indagini, sono state individuate 52 persone, tra cui molte donne e bambini, che pagavano cifre tra i 4 mila e i 6 mila euro per viaggiare in condizioni di sicurezza precaria.

Arresti e accuse

Degli otto arrestati per favoreggiamento aggravato all’immigrazione irregolare, sette sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare in Italia dalla Slovenia, mentre l’ultimo, ritenuto l’organizzatore, è stato arrestato dalla polizia bulgara al confine con la Turchia e poi estradato in Italia. Gli autisti, ingaggiati sui social, utilizzavano speciali passaporti rilasciati ai dipendenti del governo turco, consentendo loro un passaggio più agevole alla frontiera.

Collaborazione internazionale

Oltre agli otto arresti in Italia, ne sono stati eseguiti altri tre in Croazia, mentre due persone sono state denunciate in stato di libertà con la stessa accusa e 44 indagate per ingresso illegale nel territorio dello Stato. L’operazione è il risultato di una collaborazione transfrontaliera recentemente avviata grazie a un accordo tra i Capi della Polizia italiana e tedesca della Bundespolizei, che ha permesso di sviluppare attività investigative di contrasto al traffico di esseri umani.

Fonte foto: IPA