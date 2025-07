Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per porto abusivo di armi della Polizia di Frontiera Marittima presso la Stazione Marittima di Trieste. Un giovane cittadino svizzero di 18 anni è stato trovato in possesso di tre coltelli e una noccoliera mentre si stava imbarcando su una nave da crociera insieme alla famiglia, come reso noto dalle autorità competenti.

Il controllo e la scoperta delle armi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante le consuete operazioni di controllo dei passeggeri in partenza dalla Stazione Marittima di Trieste. Gli agenti, grazie all’utilizzo di uno scanner radiogeno, hanno individuato all’interno di un bagaglio la presenza sospetta di oggetti metallici. L’approfondimento del controllo ha permesso di rinvenire tre coltelli con lama di circa 10 cm ciascuno e una noccoliera, strumenti considerati armi e oggetti atti ad offendere secondo la normativa vigente.

L’identificazione del giovane e le sue dichiarazioni

Il bagaglio in questione apparteneva a un cittadino svizzero di 18 anni, in procinto di imbarcarsi per una crociera diretta in Grecia insieme ai familiari. Il giovane, interrogato dagli agenti, ha dichiarato di aver acquistato recentemente i coltelli e la noccoliera a scopo collezionistico, sostenendo di non essere a conoscenza del divieto di trasporto di tali oggetti a bordo della nave.

Le conseguenze legali: denuncia e sequestro

In virtù delle norme che vietano l’introduzione di armi e oggetti atti ad offendere a bordo delle navi, e in base al più generale divieto di porto di armi previsto dalla legge italiana, il giovane è stato denunciato in stato di libertà ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 110/75. Gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro immediato dagli agenti della Polizia di Frontiera Marittima.

Accertamenti e collaborazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo il sequestro delle armi e la denuncia, sono stati effettuati ulteriori accertamenti anche in collaborazione con le autorità di polizia svizzere. L’obiettivo era quello di verificare l’eventuale presenza di pendenze giudiziarie a carico del giovane, che tuttavia non sono emerse. Al termine delle verifiche, il diciottenne ha potuto regolarmente imbarcarsi sulla nave da crociera, che aveva come destinazione la Grecia.

La posizione giudiziaria e la tutela della privacy

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità effettive del giovane saranno valutate nel corso del successivo processo, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti della persona indagata. Le autorità hanno inoltre precisato che, per ragioni di privacy e tutela dell’identità, non verranno rese note le generalità dell’indagato né altri elementi che possano portare alla sua identificazione.

Il contesto normativo: cosa prevede la legge italiana

La normativa italiana in materia di porto abusivo di armi è particolarmente stringente, soprattutto in luoghi pubblici e mezzi di trasporto collettivo come le navi da crociera. L’articolo 4 della Legge 110/75 vieta il porto senza giustificato motivo di armi e oggetti atti ad offendere, prevedendo sanzioni penali per chiunque venga trovato in possesso di tali strumenti. In particolare, il possesso di coltelli con lame superiori a una determinata lunghezza e di oggetti come le noccoliere è considerato illecito, salvo specifiche autorizzazioni o comprovate esigenze di lavoro o collezionismo, che tuttavia non consentono il trasporto in determinati contesti, come l’imbarco su una nave.

Le misure di sicurezza nei porti italiani

Negli ultimi anni, i controlli nei porti italiani sono stati intensificati, soprattutto in corrispondenza dell’imbarco su navi da crociera, che vedono la presenza di migliaia di passeggeri ogni giorno. L’utilizzo di tecnologie avanzate, come gli scanner radiogeni, ha permesso di aumentare il livello di sicurezza e di prevenire il tentativo di introdurre a bordo oggetti pericolosi. L’episodio avvenuto a Trieste conferma l’efficacia di tali misure e la costante attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei viaggiatori.

