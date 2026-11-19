Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il 2026 è stato l’anno degli incontri tra i leader delle prime tre potenze del pianeta e il vertice Apec di Shenzhen è l’ultimo giro di valzer in diretta mondiale per inscenare una totale distensione tra Usa, Cina e Russia. L’annunciatissimo trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin va proprio in questa direzione. Come sempre in occasioni del genere, i presidenti non decidono nulla che non sia stato già discusso nei mesi precedenti dagli apparati delle rispettive nazioni, lasciando ai capi di Stato soltanto l’incombenza di mostrarsi sotto i riflettori. Non a caso sul tavolo i dossier erano stato ampiamente anticipati: Iran, armi nucleari, intelligenza artificiale, dazi commerciali, soltanto di riflesso la guerra in Ucraina (già oggetto di negoziati sotterranei per l’intero anno tra americani e russi). Nonostante l’etichetta, gli interessi dei tre imperi non potrebbero essere più diversi.

Perché il trilaterale di Shenzhen non è una nuova Yalta

Vi sarà capitato di leggerlo in lungo e in largo negli scorsi giorni: il vertice a tre di Shenzhen sarà una nuova Yalta, con riferimento alla Conferenza del febbraio 1945 in cui Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Iosif Stalin discussero il futuro dell’Europa mentre la Seconda guerra mondiale volgeva al termine. Evidentemente il paragone fotografico tra il trio contemporaneo e il celeberrimo scatto di 80 anni fa era troppo ghiotto.

In più il presidente cinese ci ha messo del suo e ha accolto Trump all’aeroporto con un abbraccio. Un gesto più che inconsueto nella diplomazia di Pechino, che non si vedeva da più di 60 anni. Il giorno successivo, il tycoon ha definito Xi Jinping “un amico”, parlando di una relazione speciale tra le due potenze. Altrettanto caloroso il linguaggio riservato a Putin, incontrato in un bilaterale durato circa 40 minuti e descritto col medesimo appellativo di “amico”.

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Il Cremlino ha riferito di un colloquio positivo, durante il quale i due presidenti hanno discusso delle relazioni bilaterali, dei preparativi del trilaterale e della guerra in Ucraina. Secondo il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov, Putin sarebbe uscito dall’incontro di “ottimo umore”. Come in tutte le altre occasioni di questo tipo, il linguaggio della cordialità non cancella però la competizione tra le potenze. Anzi, ciascuna ha interesse a sfruttare il vertice per migliorare la propria posizione rispetto alle altre due. Questo, sì, proprio come a Yalta.

Ma a Shenzhen mancano le condizioni che resero possibile quell’incontro. Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica erano alleati temporanei contro un nemico comune. Oggi Washington considera Pechino il principale rivale strategico, Mosca cerca di ridimensionare l’influenza americana in Europa e Asia Centrale e la Cina intende modificare progressivamente gli equilibri di potenza nell’Indo-Pacifico, proprio a danno degli Usa.

Non esiste cioè alcun ordine internazionale condiviso da costruire, né una spartizione territoriale concordata. Il vertice serve piuttosto a gestire temporaneamente alcune divergenze tattiche senza risolverne le cause.

Cosa vuole Trump: Iran, nucleare e contenimento della Cina

Per Donald Trump, il trilaterale rappresenta soprattutto l’occasione di ottenere risultati diplomatici dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato e le enormi difficoltà provocate dalla guerra contro l’Iran. Washington vuole contenere il costo politico ed economico del conflitto mediorientale, evitare nuove impennate del petrolio e recuperare margini di manovra nell’Indo-Pacifico, dove si concentra la competizione strategica con la Cina.

Prima di ogni altra questione tattica, gli Usa vogliono spegnere uno dei fronti di conflitto attualmente in corso. Iran in primis, che sta costando soldi, armi e reputazione alla Casa Bianca e al Pentagono. Ma anche l’Ucraina, ormai laboratorio della nuova guerra ibrida a cielo aperto che sta accelerando le divisioni interne all’Europa sulla scia del riarmo impresso dagli stessi Stati Uniti.

Il presidente americano non poteva tuttavia rinunciare al ruolo di leader della prima potenza del pianeta e ha dunque negato di avere bisogno dell’aiuto russo o cinese per affrontare Teheran. In un’intervista precedente all’incontro aveva rivendicato la distruzione di gran parte delle capacità militari iraniane, minacciando una risposta devastante qualora la Repubblica islamica ricorresse ad armi nucleari, chimiche o biologiche.

La retorica muscolare convive con la necessità di raggiungere un’intesa. La guerra in Iran ha impegnato risorse militari americane e destabilizzato i mercati energetici, mentre il controllo dello Stretto di Hormuz continua a rappresentare una questione decisiva per gli scambi internazionali. Trump cerca inoltre di coinvolgere Cina e Russia in un nuovo accordo sul controllo degli arsenali nucleari, dopo la scadenza del trattato New Start tra Washington e Mosca nel febbraio 2026.

“Se mi dicessero di ridurre il nostro arsenale nucleare di 2.000 testate, sarebbe difficile. Le abbiamo e non vogliamo mai usarle, ma le abbiamo”, ha dichiarato il presidente americano. La proposta presenta tuttavia un ostacolo strutturale: Stati Uniti e Russia possiedono arsenali enormemente superiori a quello cinese. Pechino non intende accettare limitazioni che congelerebbero l’attuale divario, proprio mentre sta aumentando le proprie capacità di deterrenza.

Rimane infine la questione che più preoccupa Washington nel lungo periodo: impedire che la cooperazione tra Mosca e Pechino diventi un’alleanza capace di impegnare simultaneamente gli Stati Uniti in Europa e in Asia. Finché durerà, visto che Cina e Russia sono strategicamente rivali ma per il momento cooperanti in ottica anti-americana.

Per non farsi mancare il classico cenno alla politica interna, Trump ha attribuito a Barack Obama la responsabilità di avere favorito l’avvicinamento sino-russo, soprattutto attraverso l’energia. “Erano nemici naturali”, ha sostenuto, richiamando la dipendenza cinese dalle risorse energetiche russe.

Cosa vuole Xi Jinping: dazi, Taiwan e tempo

Per Xi Jinping ospitare il trilaterale significa innanzitutto presentare la Cina come una potenza indispensabile alla gestione degli affari mondiali. Ma il riconoscimento simbolico è soltanto una parte dell’obiettivo. La Repubblica Popolare vuole soprattutto tempo e stabilità per proseguire il proprio rafforzamento economico, tecnologico e militare.

La Cina rimane profondamente inserita nel commercio internazionale (sotto il controllo marittimo sempre più stanco degli Usa) e non ha interesse a una rottura immediata con gli Stati Uniti, ancora fondamentali per gli equilibri finanziari, tecnologici e commerciali globali. Durante il vertice Apec, Xi ha chiesto una cooperazione “aperta e integrata, anziché esclusiva o frammentata”, invitando i Paesi della regione a promuovere un ambiente economico “aperto, equo, giusto e non discriminatorio”.

Il messaggio è rivolto principalmente a Washington, che negli ultimi anni ha imposto dazi e restrizioni sulle esportazioni di tecnologie avanzate. La tregua commerciale raggiunta tra i due Paesi, prorogata fino al gennaio 2027, ha ridotto temporaneamente le tensioni, ma non ha eliminato le ragioni dello scontro. Gli Stati Uniti cercano di limitare l’accesso cinese ai semiconduttori più sofisticati, indispensabili per l’intelligenza artificiale e alcune applicazioni militari. Pechino utilizza invece la propria posizione dominante nella lavorazione delle terre rare, fondamentali per l’industria elettronica, energetica e della difesa.

Il caso Nvidia, evocato ma poi evitato come la peste da Trump durante i colloqui con Xi, si inserisce proprio in questa competizione tecnologica, destinata a sopravvivere a qualsiasi dichiarazione di amicizia. Sul piano strategico, la priorità cinese rimane Taiwan. Pechino considera l’isola parte del proprio territorio e intende impedire che gli Stati Uniti rafforzino ulteriormente il sostegno militare e politico a Taipei.

La Repubblica Popolare vuole inoltre ridurre la capacità americana di organizzare una coalizione regionale attraverso Giappone, Australia, India e altri satelliti dell’Indo-Pacifico. Anche per questo Xi non ha interesse a farsi coinvolgere direttamente nella guerra in Ucraina. Il politburo cinese considera il conflitto una questione europea, sulla quale gli Stati interessati dovrebbero partecipare ai negoziati.

Diverso il caso dell’Iran. La Cina ha bisogno che il petrolio continui ad attraversare Hormuz, da cui dipende una quota importante dei rifornimenti energetici asiatici. E pertanto può favorire il dialogo con Teheran, sfruttando i propri rapporti economici e diplomatici, ma difficilmente accetterà di assumersi la responsabilità di garantire un accordo concepito soprattutto nell’interesse americano.

Cosa vuole Putin: Ucraina e Russia come grande potenza

Per Vladimir Putin, sedere allo stesso tavolo con Xi e Trump costituisce già un risultato politico non scontato. Dopo quasi cinque anni di guerra in Ucraina e le sanzioni occidentali, il presidente russo può mostrarsi come interlocutore necessario per le altre due potenze. Mosca vuole soprattutto chiudere il conflitto ucraino senza rinunciare ai risultati territoriali e strategici perseguiti dall’invasione del 2022. Sbandierando una vittoria in patria, insomma.

Il Cremlino continua a chiedere il controllo dell’intero Donbass e la neutralità dell’Ucraina, ovvero una sua esclusione sine die dalla Nato. Più in generale, punta a ottenere un nuovo assetto di sicurezza europeo che limiti la presenza militare occidentale ai propri confini. Da qui la necessità di mantenere aperto (almeno in apparenza) il dialogo con Trump, nell’attesa che Washington eserciti la pressione definitiva su Volodymyr Zelensky e completi il riassetto politico di Kiev.

I negoziati russo-ucraini ripresi ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre, con il coinvolgimento degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, si inseriscono in questo tentativo di trovare un’intesa. Le posizioni rimangono tuttavia distanti. La Russia ritiene di poter ancora migliorare le proprie condizioni attraverso il logoramento militare, mentre Kiev e i suoi sostenitori europei temono un accordo che riconosca le conquiste territoriali russe senza garanzie sufficienti contro nuove offensive.

Mosca vuole inoltre evitare un ulteriore inasprimento delle sanzioni occidentali, soprattutto quelle che potrebbero colpire i Paesi acquirenti di petrolio russo. Da questo punto di vista, il rapporto con la Cina è diventato essenziale per la tenuta economica russa. Pechino rappresenta il principale partner commerciale di Mosca e un acquirente fondamentale delle sue risorse energetiche. Le due potenze hanno ampliato la cooperazione industriale e tecnologica, mentre la Russia ha trovato nel mercato cinese uno sbocco alternativo a quello europeo.

Anche se sembra già tardi, Putin non intende però trasformare questa dipendenza economica in subordinazione politica. Il Cremlino vuole cioè conservare autonomia nei rapporti con Washington e continuare a presentarsi come un polo indipendente della politica mondiale. Non a caso, intervenendo all’Apec, il presidente russo ha invitato i Paesi asiatici a utilizzare maggiormente le infrastrutture logistiche della Federazione, rivendicando il ruolo geografico della Russia nei collegamenti tra Europa e Pacifico.