Trincia spiega perché non si occupa di Garlasco, "pornografia del dolore, di Chiara non interessa a nessuno"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Pablo Trincia accusa quanti si occupano ormai da anni del delitto di Garlasco di farlo solo per “pornografia del dolore”. Il noto giornalista spiega di tenersi ben distante dal caso in quanto, alla fine, “non frega niente a nessuno di chi abbia ucciso Chiara Poggi né della ragazza in generale, di chi era o di cosa le piacesse fare”.

Pablo Trincia dice la sua sul delitto di Garlasco

In un’intervista, il noto giornalista e podcaster Pablo Trincia ha spiegato la sua scelta volontaria di non occuparsi del delitto di Garlasco e tracciato quello che è, secondo lui, il confine tra true crime e “pornografia del dolore”.

Sentito da Leggo in occasione della presentazione di “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” – spettacolo teatrale in cui ripercorre la storia di Ezzeddine Sebbai, serial killer tunisino che confessò una serie di omicidi negli anni Novanta, omicidi per i quali erano già state condannate altre persone – ha attaccato quanti si occupano quotidianamente della morte di Chiara Poggi e delle conseguenti indagini sul suo assassinio, tuttora in corso.

Dal true crime alla “pornografia del dolore”

Secondo Trincia, la differenza tra true crime e spettacolo del dolore risiede nel fine ultimo che si ha nel raccontare quanto accade. “Se racconti per denunciare un caso di mala giustizia, una condizione umana o il dolore di una famiglia, quel racconto ha un senso. Se lo fai soltanto per provocare brividi con sangue, sesso, coltelli e tradimenti, allora è pornografia del dolore”, dice.

Il giornalista ricorda “Veleno” come il suo lavoro che l’ha maggiormente scosso. “Mi ha devastato e non mi ha mai abbandonato. Si parlava di figli sottratti e messi contro i genitori, sono storie che ti segnano. Ho avuto bisogno della terapia, ci vado da quattro o cinque anni”, aggiunge.

Per l’ex inviato delle Iene però è importante ricordare come “il giornalismo abbia un potere gigantesco che può cambiare la vita delle persone”.

Il parere del giornalista sulla morte di Chiara Poggi

Per quanto riguarda il delitto di Garlasco, il caso tuttora aperto sulla morte di Chiara Poggi, con l’ex fidanzato della ragazza, Alberto Stasi, che potrebbe essere scagionato, dopo essere stato condannato, e l’amico del fratello della giovane, Andrea Sempio, indagato, e che è ormai al centro di trasmissioni, podcast e articoli pressoché quotidianamente, Pablo Trincia parla apertamente di “pornografia del dolore”.

“Stanno cercando di guadagnarci attraverso ascolti e vendite. Garlasco ormai è diventato qualcosa da comprare, vendere e rivendere: più dura e più il sistema mediatico è contento. Non frega niente a nessuno di chi abbia ucciso Chiara, ma neppure di Chiara in generale. Nessuno sa chi fosse, cosa le piacesse. Col tempo queste persone diventano soltanto volti e nomi da vendere”, attacca nell’intervista.

Per questo motivo, quindi, il giornalista non si è mai occupato del caso. “Non voglio giocare a quel gioco, è uno stupro mediatico. Ci sono mille casi che meritano di essere raccontati, non ha senso buttarsi tutti sulla stessa storia”, chiosa.