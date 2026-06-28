Triplice omicidio a Roma, il movente dal sopravvissuto alla strage di Casalotti: "Papà voleva allontanarlo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Emergono nuovi dettagli sul triplice omicidio avvenuto a Roma, in zona Casalotti, dove un’intera famiglia è stata sterminata. Il possibile movente del delitto è stato raccontato agli investigatori da Amir, il 20enne unico sopravvissuto alla strage. Le forze dell’ordine danno la caccia al presunto assassino: Shahadat Hossain.

Triplice omicidio a Roma

“Avevamo litigato la scorsa settimana. Mi stava aspettando per ammazzarmi“. Sono le prime parole pronunciate dal giovane Amir dopo essere riuscito a fuggire dall’appartamento, ferito alla testa e alle gambe, mentre era ricoperto di sangue.

Shahadat Hossain, il 43enne connazionale bengalese e amico di famiglia, avrebbe atteso Amir nell’abitazione dopo aver ucciso il padre Kamal, la madre Jahan e la sorellina di 8 anni.

ANSA

Amir ha spiegato di essere rientrato a casa dopo il lavoro senza accorgersi immediatamente di quanto fosse accaduto.

“I primi secondi non mi sono accorto di niente”, avrebbe raccontato, come riporta TgCom24. Nell’appartamento regnava un silenzio insolito. I corpi delle vittime erano stati nascosti sotto il letto della camera dei genitori, mentre la scena del delitto sarebbe stata ripulita.

A far comprendere al giovane la tragedia sarebbe stato il piedino della sorella che spuntava da sotto il materasso. Poco dopo sarebbe iniziata la colluttazione con il presunto killer, culminata con i colpi inferti con una mannaia e la fuga del ventenne in strada, dove ha chiesto aiuto.

Il giovane è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli in prognosi riservata.

Il movente resta da chiarire

Le indagini sono ancora in corso e il movente del triplice omicidio è in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile movente passionale: Shahadat Hossain, si ipotizza, potrebbe avere avuto un interesse non corrisposto per la madre 38enne di Amir. E di fronte a un rifiuto potrebbe avere dato sfogo alla sua violenza omicida. Lo racconta anche il suo conquilino, che parla più di una relazione segreta.

“Mio padre voleva allontanare Shahadat dalla comunità”, avrebbe dichiarato il giovane ai soccorritori, aggiungendo che tra il padre e il 43enne vi erano state discussioni nei giorni precedenti alla strage.

Il messaggio pubblicato su Facebook

Tra gli elementi esaminati dagli investigatori vi è anche un messaggio pubblicato su Facebook dal presunto autore del delitto: “Quando si muore, si dovrebbero portare con sé i propri cari. In questo modo, nessuno dovrà soffrire”.

Shahadat Hossain è ancora a piede libero, la caccia all’uomo continua.

RomaToday scrive che l’uomo, cittadino bengalese nato nel 1983, proprio il giorno della strage aveva ottenuto dalla questura di Frosinone il riconoscimento dello status di rifugiato politico e il permesso di soggiorno.