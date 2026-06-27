Triplice omicidio a Roma, il racconto del figlio sopravvissuto che ha visto il killer: "Puliva il sangue"

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L’unico sopravvissuto del triplice omicidio di Roma, il figlio più grande della famiglia uccisa, ha raccontato di aver visto il responsabile dopo essere rientrato a casa. L’uomo, originario come le vittime del Bangladesh e al momento in fuga, stava cercando di pulire il sangue rimasto all’interno dell’abitazione. Il ragazzo è ora ricoverato in ospedale, dopo essere rimasto ferito in una colluttazione con l’omicida.

Il racconto dell’unico sopravvissuto del triplice omicidio a Roma

Il quotidiano Il Messaggero ha raccolto la testimonianza dell’unico sopravvissuto del triplice omicidio avvenuto ieri nella parte nord di Roma, in via Montiglio. Il ragazzo, figlio maggiore della famiglia uccisa, ha raccontato:

Mi ha ucciso tutta la famiglia. Sono arrivato a casa e ho visto lui che puliva il sangue. C’era sangue ovunque. Ha ammazzato tutti.

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Il triplice omicidio è avvenuto ieri sera, attorno alle 20. Le vittime sono padre, madre e una bambina di sei anni, tutti originari del Bangladesh.

Le condizioni del ragazzo sopravvissuto

Subito dopo aver scoperto l’omicidio della sua famiglia, il ragazzo sarebbe stato a sua volta aggredito dal responsabile, ma sarebbe riuscito a fuggire.

Lo avrebbero soccorso gli abitanti del quartiere, vedendolo correre per strada coperto di sangue. Nel frattempo, però, anche il killer si era dato alla fuga.

Il giovane è ora ricoverato in ospedale. Dovrebbe essere presto ascoltato dalla polizia per cercare di ricostruire il possibile movente dei tre omicidi. Il killer, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe un conoscente della famiglia.

Il killer in fuga e ricercato

Partendo da queste poche informazioni, la polizia si è immediatamente messa alla ricerca del responsabile dell’omicidio, con vari posti di blocco nel nord di Roma.

La polizia scientifica sta esaminando la scena del crimine, per raccogliere elementi utili a ricostruire con esattezza l’identità del responsabile e la dinamica di quanto accaduto.

La famiglia aggredita si trovava in Italia da diversi anni. Il primo ad arrivare era stato il padre, poi due anni fa lo avevano raggiunto la moglie insieme ai figli.