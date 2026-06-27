Triplice omicidio, diffusa la foto del 43enne nato in Bangladesh: chi è il sospetto killer della famiglia

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La Polizia ha diffuso la foto e le generalità dell’uomo sospettato del triplice omicidio alla periferia di Roma. Identificato come Shahadat Hossain, si ritiene sia l’autore dell’aggressione mortale alla famiglia colpita nel loro appartamento composta da padre, madre e figlia di 8 anni, tutti deceduti, e da un figlio ventenne rimasto ferito.

Chi è il presunto killer del triplice omicidio

“Come disposto dalla Procura di Roma che sta coordinando l’attività di indagine della Squadra Mobile sul triplice omicidio perpetrato” si legge nel comunicato diffuso dalla Polizia “si divulga agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto”.

Gli agenti fanno sapere che l’uomo sarebbe stato identificato in Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983.

ANSA

Le foto e le generalità sono state pubblicate anche sul canale Whatsapp della Polizia.

“Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore” aggiunge la nota, deve “contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile”.

La felpa insanguinata

L’allarme è stato dato dai vicini di casa della famiglia che hanno sentito le urla e visto qualcuno fuggire. Un testimone avrebbe parlato di un uomo in fuga con una felpa blu.

Una felpa insanguinata è stata poi ritrovata in un parcheggio privato all’inizio di via Montiglio, a un centinaio di metri dalla palazzina dove si è consumato l’omicidio di padre, madre e figlia di 8 anni.

La felpa è stata sequestrata dalla polizia scientifica e verrà analizzata. A segnalare l’indumento sarebbe stato un residente.

Il figlio ferito è in prognosi riservata

Il figlio ventenne delle vittime è riuscito a fuggire all’aggressione ed è stato soccorso all’ingresso dello stabile di via Montiglio a Casalotti, alla periferia di Roma.

Il ragazzo è stato trovato insanguinato davanti alla porta del condominio e trasportato d’urgenza in ospedale. Avrebbe ferite e traumi diffusi in varie parte del corpo ed è ricoverato al policlinico Gemelli in prognosi riservata.

Intanto, le salme dei genitori e della sorella di 8 anni sono state affidate alla sezione di medicina legale dell’università Cattolica del Sacro Cuore. Le autopsie verranno effettuate la prossima settimana.

“Aveva una ferita all’addome e perdeva molto sangue. Era sdraiato al centro della strada e implorava aiuto, poi è arrivata l’ambulanza a portarlo via”, è il racconto di un testimone.

Il ferito sarebbe riuscito a raggiungere la strada, mentre in casa si era appena consumato l’omicidio.