Triplice omicidio, l'ipotesi delle molestie e di una strage in due fasi: sequestrata la mannaia della strage

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Una pista sul triplice omicidio avvenuto a Casalotti, alla periferia di Roma, dove sono stati uccisi madre, padre e figlia di otto anni e ferito un altro figlio di 20, porterebbe a un uomo che avrebbe molestato ripetutamente Jahan Hosne Momotay, una delle vittime. Intanto è stata sequestrata la mannaia usata per i delitti, lasciata nell’appartamento dall’aggressore.

L’ipotesi delle molestie alla donna

Nel loro appartamento sono stati uccisi Kamal Uddin Babul e Jahan Hosne Momotay, di 39 e 38 anni, e la loro figlia di 8 anni Islam Arowa.

Come riporta il Corriere della Sera, non è ancora chiaro se il massacro sia stato premeditato oppure frutto di una decisione improvvisa.

ANSA

Un’ipotesi che sarebbe emersa è quella che l’assassino possa essersi presentato in casa per molestare Jahan Hosne Momotay, come aveva già fatto in precedenza venendo sempre respinto.

All’ennesimo rifiuto potrebbe essere scattato l’omicidio.

I delitti in due fasi

Secondo gli investigatori, l’aggressione potrebbe essersi verificata in due fasi. L’uomo ricercato dalle forze dell’ordine, che potrebbe avere precedenti di polizia, avrebbe affrontato prima la moglie del 39enne dopo averla molestarla.

Avrebbe quindi ucciso lei e la bambina, cercando poi di cancellare le tracce di sangue dall’appartamento.

Successivamente, intorno alle 22, quando è rientrato il marito della donna insieme con il figlio ventenne, l’aggressore si è scagliato anche contro loro due uccidendo il 39enne e ferendo il ragazzo.

La caccia al killer

Il sopravvissuto, Amir Hossain Uddin, sarebbe stato sentito dai poliziotti. Intanto gli investigatori della Squadra mobile stanno continuando negli accertamenti in particolare nella parte finale di via Montiglio, dove è stata trovata la maglia blu indossata dall’omicida.

L’indumento è stato repertato da chi indaga mentre e sarebbe in corso un sopralluogo nell’abitazione del ricercato in via Clovio a poche centinaia di metri dal luogo della strage.

Nell’appartamento in cui sono avvenuti i delitti ci sono evidenti macchie di sangue soprattutto nell’androne, sul cancello d’ingresso come anche sulle scale condominiali.

Ci sono anche un’impronta di una mano insanguinata su una parete e moltissime di piedi nudi a terra probabilmente lasciate dallo stesso ventenne durante la fuga dall’appartamento dove l’assassino impugnava una mannaia che è stata ritrovata in casa e sequestrata.