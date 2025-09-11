Tromba d'aria a Lecce durante il temporale devasta il lido Malibu a Torre San Giovanni, il video del disastro

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sera tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre a Torre San Giovanni vicino a Ugento, in provincia di Lecce, una tromba d’aria si è abbattuta sul lido Malibu durante un forte temporale. Il video catturato dalle telecamere di sorveglianza della struttura è stato pubblicato dai gestori dello stabilimento sui canali social. Nelle immagini si vedono gli ombrelloni e i lettini volare via, mentre la torretta del bagnino crolla sulla spiaggia. Il tutto è avvenuto in pochi minuti: disagi in tuta la zona, con altri lidi danneggiati e numerosi alberi caduti durante il maltempo, alcuni sulle auto.

Tetto crollato dopo un fulmine a Giuggianello

A Giuggianello, sempre in provincia di Lecce, un fulmine ha invece colpito una casa di via del Mare, causando un incendio al piano terra e il crollo del tetto.

In quel momento, in casa c’erano 4 persone, che sono riuscite a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme.

Tempesta a Maglie, allagamenti a Otranto e Gallipoli

Una tempesta di fulmini poi spaventato gli abitanti di Maglie, il paese natale di Aldo Moro: non si registrano gravi danni.

Allagamenti infine a Otranto e Gallipoli, due delle mete turistiche più gettonate del Salento.

Allerta meteo gialla

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per giovedì 11 settembre.