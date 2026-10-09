Tromba d'aria a Marsala, il dramma di chi ha la casa distrutta: "Non sappiamo dove andare a dormire"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una devastante tromba d’aria ha travolto la zona sud di Marsala e il comune di Petrosino, causando oltre dieci feriti, auto ribaltate e danni ingenti a infrastrutture e abitazioni. Tra gli edifici colpiti figurano una scuola e almeno cinque case completamente distrutte, lasciando diverse famiglie prive di un alloggio. Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza del territorio, mentre si contano i danni.

La furia della tromba d’aria a Marsala: case distrutte e residenti sfollati

La violenta tromba d’aria che ha travolto la periferia sud di Marsala e Petrosino ha provocato il crollo di diversi immobili, lasciando intere famiglie in strada.

Tra le macerie di contrada Terrenove, il signor Pietro ha mostrato a LaPresse la sua abitazione devastata: “La tromba d’aria ha distrutto tutto: la casa, gli attrezzi di lavoro, un trattore… non sappiamo nemmeno dove andare a dormire, chi pagherà i danni per tutto questo? Io ho anche un fratello disabile e può essere che la casa debba essere demolita al più presto. Non sappiamo come dobbiamo comportarci, cosa fare”.

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A fargli eco è la signora Maria, come racconta Balarm, arrivata sul posto dopo aver riconosciuto sui social la casa di famiglia: “Era tutto distrutto, c’era il cancello a terra, le finestre tutte spaccate, anche all’interno ci sono stati danni gravi”.

Il crollo della scuola e i feriti

La tromba d’aria ha travolto anche la succursale dell’istituto Alcide De Gasperi a Terrenove, dove si trovavano 273 alunni.

Il dirigente scolastico Leonardo Gullotta ha raccontato quei momenti: “L’ha distrutta totalmente. Per fortuna, grazie all’intervento del personale e anche il mio, abbiamo cercato una zona più sicura all’interno dell’istituto perché non si poteva uscire. Non abbiamo danni al personale e soprattutto ai bambini, qualche escoriazione e basta”.

Tra gli oltre dieci feriti della zona, il più grave è un settantenne ricoverato a Palermo. Durante le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco sono riusciti anche a estrarre vivo dalle macerie di una casa un cucciolo di pastore tedesco, poi restituito alla proprietaria.

La richiesta dello stato di emergenza

Sulla tragedia è intervenuta la sindaca Andreana Patti, che ha parlato di uno “scenario di guerra” confermando che la conta dei danni aumenterà durante la mappatura delle abitazioni inagibili.

Il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro Nello Musumeci hanno garantito costante coordinamento con la Protezione Civile per l’assistenza agli sfollati.

Anci Sicilia e le forze politiche regionali hanno infine chiesto uno stanziamento immediato di risorse e un’accelerazione sulle politiche di prevenzione contro i cambiamenti climatici per un territorio fortemente vulnerabile.