Tromba d'aria a Mazara del Vallo vicino Trapani, crollato un muro: danni a un'auto e a un furgone

La Protezione Civile mantiene l’allerta arancione in Sicilia per il maltempo del 21 novembre: una tromba d’aria ha colpito Mazara del Vallo, vicino Trapani. Il vento ha causato crolli e danni a veicoli, attività commerciali e strutture agricole. Un muro di cinta, in particolare, è crollato su un’auto e un furgone in sosta. Danneggiata anche la porta di un supermercato Lidl.

Tromba d’aria vicino Trapani

Proseguono i disagi causati dal maltempo e continua l’allerta meteo arancione, diramata in Sicilia dalla Protezione Civile per la giornata del 21 novembre.

La Protezione Civile ha previsto rovesci intensi e temporali sui settori tirrenici della regione, oltre a una frequente attività elettrica e a raffiche di vento.

La tromba d’aria ha causato danni nei pressi di via Salemi, a Mazara del Vallo

È stato proprio il vento a causare i maggiori danni a Mazara del Vallo, vicino Trapani, dove si è abbattuta, fin dalle prime ore della giornata, una violenta tromba d’aria.

Crollato un muro a Mazara del Vallo: danni ai mezzi in sosta

La tromba d’aria che ha investito Mazara del Vallo (Trapani) ha causato diversi danni. L’ANSA ha segnalato che, nei pressi di via Salemi, sono crollati un muro di cinta, poco distante dal supermercato Lidl, e un pannello pubblicitario, che invece era collocato a poca distanza dal distributore Esso.

La porta d’ingresso del supermercato Lidl sarebbe stata scardinata. Ma è stato il crollo del muro di cinta a causare i maggiori danni.

Il muro è infatti crollato su un’auto, una Fiat Panda, e su un furgone, entrambi parcheggiati lì vicino.

Danni anche agli esercizi commerciali

È stato necessario l’intervento di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo per mettere in sicurezza l’area del crollo.

Tromba d’aria e maltempo hanno inoltre causato danni agli esercizi commerciali della zona. Oltre ai problemi alla porta d’ingresso del supermercato, infatti, anche alcune serre e diversi capannoni della zona hanno riportato danni strutturali.

In particolare in un negozio di piante, prodotti agricoli e materiali da giardinaggio le coperture esterne sono state divelte dal vento.