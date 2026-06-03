Tromba d'aria a Roma durante il nubifragio, video degli alberi caduti sulle auto a Montesacro e Conca d'Oro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Disagi a Roma per il violento nubifragio che si è abbattuto in mattinata su tutta la città. In zona Montesacro e Conca d’Oro c’è stata anche una tromba d’aria che ha provocato numerosi danni, tra alberi abbattuti e caduti sulle auto, segnaletica divelta e materiale vario volato via dalle abitazioni. Viabilità in tilt, diverse le strade interrotte; traffico bloccato anche sulla tangenziale Est per via di un albero caduto sulla carreggiata.

Tromba d’aria a Roma

Maltempo a Roma, danni, disagi e problemi al traffico nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, per il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città.

Si è verificata anche una tromba d’aria che provocato danni e abbattuto numerosi alberi nell’area nord-est della Capitale.

ANSA

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale, al momento non si segnalano feriti.

Gli alberi caduti sulle auto a Montesacro e Conca d’Oro

La tromba d’aria si è scatenata in particolare nelle zone di Montesacro e Conca d’Oro, devastando alberi, arredi urbani e segnaletica.

I danni maggiori, riferisce Roma Today, si registrano nell’area tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario e via Conca d’Oro.

Decine gli alberi e i rami caduti sulle strade e sulle auto parcheggiate, provocando danni e bloccando la circolazione stradale.

Divelti numerosi cartelli e pali della segnaletica verticale, cassonetti dei rifiuti rovesciati e strade piene di tegole e materiale vario volato via da tetti e balconi.

Bloccata la tangenziale Est

Numerosi i disagi alla circolazione stradale causati dal maltempo e dagli alberi caduti, diverse le vie chiuse.

Traffico bloccato in entrambi le direzioni sulla tangenziale Est, nei pressi dello svincolo della Salaria, a causa di un albero caduto sulla carreggiata.

La pianta, riporta Repubblica, si è abbattuta su alcune auto in transito, per fortuna senza causare feriti.

Decine e decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma e quelli ancora in coda.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il maltempo di questi giorni però non finisce qui. Stando alle previsioni del Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni arriverà una nuova ondata, con precipitazioni, anche intense, soprattutto nelle regioni del Nord.

Fenomeni più sporadici ma comunque possibili al Centro. Mentre le temperature si aggireranno attorno alle medie del periodo, almeno fino al prossimo weekend.

A seguire, nella prossima settimana condizioni meteo più stabili e temperature in graduale rialzo.