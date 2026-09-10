Tromba d’aria fa scoppiare una finestra a Siena, donna morta per grave emorragia: vena recisa dal vetro rotto

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Una donna è morta a causa della tromba d’aria che si è abbattuta a Sinalunga, in provincia di Siena. L’anziana, 82 anni, è stata colpita dal vetro di una finestra che si è rotta a causa delle forti raffiche di vento. La vittima è stata ferita a una vena ed è deceduta per grave emorragia.

La donna morta a causa della tromba d’aria

Una donna di 82 anni è morta a causa della tromba d’aria in Toscana. L’anziana si trovava nella sua abitazione a Sinalunga, in provincia di Siena.

Una finestra stava sbattendo a causa delle forti raffiche di vento, ma quando la signora è andata a chiuderla, un vetro si è frantumato provocandole una profonda ferita alla vena safena.

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La lacerazione è stata fatale e l’82enne è deceduta per una grave emorragia in casa.

A dare conferma del decesso il sindaco Edo Zacchei. Da chiarire i dettagli dell’incidente. A nulla è valso l’intervento dei sanitari una volta giunti sul posto.

Danneggiato il palazzetto dello sport

Il maltempo a Sinalunga ha creato diversi danni e disagi. Il fenomeno ha interessato una fascia circoscritta del territorio, con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e detriti sulle strade.

Tra le strutture maggiormente colpite c’è anche il palazzetto dello sport. La forza del vento ha divelto parte della copertura, danneggiando le lamiere del tetto e alcune vetrate.

Numerosi vetri sono finiti sul parquet della struttura, rendendo necessarie le verifiche e la messa in sicurezza dell’impianto.

Tetti di case e aziende rovinati

Anche alcune aziende della zona artigianale e diverse abitazioni private hanno subito danni.

Secondo una prima ricognizione, sarebbero circa 40 i tetti danneggiati, in alcuni casi in modo significativo.

“La situazione è che abbiamo degli edifici che sono stati scoperchiati – ha spiegato il sindaco di Sinalunga.

“Come Comune abbiamo danni importanti sul palazzetto, poi ci sono altre aziende nell’area artigianale che hanno subito danni e poi le abitazioni dei privati. Mi risulta – ha elencato Edo Zacchei – che siano stati censiti una quarantina di tetti che hanno subito danni anche importanti”.