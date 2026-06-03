Tromba d'aria, grandine e nubifragi, la previsione di Valerio Rossi Albertini sul maltempo estremo in estate

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il fisico Valerio Rossi Albertini ha analizzato l’ondata di maltempo estremo che ha colpito l’Italia all’inizio di giugno, spiegando che i fenomeni di grandine e intensi nubifragi sono direttamente collegati ai cambiamenti climatici e alla fragilità del territorio. L’instabilità ha causato pesanti danni in diverse regioni, inclusa una violenta tromba d’aria a Roma che ha abbattuto alberi e paralizzato il traffico.

Le analisi del fisico Valerio Rossi Albertini sui fenomeni climatici

Il mese di giugno si è aperto con un’improvvisa ondata di maltempo estremo, caratterizzata da un brusco calo termico e da fenomeni atmosferici di forte intensità.

Intervenuto alla trasmissione Morning News, il fisico Valerio Rossi Albertini ha illustrato le dinamiche scientifiche alla base di queste anomalie, evidenziando il ruolo determinante del surriscaldamento globale: “Siamo passati da un maggio con caldo estivo a situazioni di raffreddamento repentino – ha spiegato lo scienziato, precisando poi che – questi effetti sono giustificabili con il cambiamento climatico”.

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Secondo l’esperto, l’accumulo di calore al suolo genera potenti correnti ascensionali in grado di ingrossare i chicchi di grandine in quota prima della loro caduta.

Il rischio idrogeologico tra grandine e rovesci

Le criticità del territorio nostrano amplificano gli effetti dei rovesci torrenziali, provocando allerte meteo arancioni e la chiusura precauzionale delle scuole in diverse località della Liguria e del Veneto.

Rossi Albertini ha chiarito che la Penisola soffre di una cronica fragilità idrogeologica, aggravata da una conformazione prevalentemente montuosa e collinare che interessa il 70% della superficie. Di fronte a fenomeni noti come bombe d’acqua, la prevenzione strutturale diventa l’unica soluzione per limitare i danni.

“Serve mettere in sicurezza il territorio, soprattutto alle pendici dei monti dove i corsi d’acqua devono essere sgomberati. La natura ha bisogno di spazio e se non glielo diamo se lo riprende”, ha ammonito il fisico.

Tromba d’aria a Roma, i danni provocati dal violento nubifragio

Le conseguenze pratiche di questa instabilità atmosferica si sono manifestate in modo evidente nel Lazio, dove un violento nubifragio ha colpito la Capitale provocando pesanti disagi alla circolazione stradale.

Nelle zone di Montesacro e Conca d’Oro si è registrata anche una forte tromba d’aria, che ha provocato il crollo di numerosi alberi sulle vetture in sosta e la distruzione della segnaletica verticale.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto decine di chiamate per sgomberare le carreggiate invase da rami, cassonetti ribaltati e detriti volati via dai tetti delle case, sebbene non si siano registrati feriti tra la popolazione.