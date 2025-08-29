Tromba d'aria in Versilia, il video a Pietra Santa con le immagini degli stabilimenti danneggiati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una tromba d’aria si è abbattuta nelle scorse ore sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta, comune della Versilia in provincia di Lucca. Raffiche di vento potentissime hanno raggiunto picchi di 100 km/h lungo la costa toscana. Segnalati danni a diversi stabilimenti balneari, tra cui l’Ostras e il Bagno Firenze di Tonfano. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare gli interventi di messa in sicurezza.

Tromba d’aria in Versilia: volano tegole, lettini e ombrelloni

Sono stati numerosi gli interventi del sistema regionale di Protezione Civile per allagamenti sulla costa toscana.

In spiaggia, in diverse zone del litorale, sono volati lettini e ombrelloni nella notte tra il 28 e il 29 agosto. In alcuni centri abitati si sono staccate delle tegole dai tetti delle case.

ANSA Un’immagine dei danni causati dal maltempo in uno stabilimento della Versilia

Particolarmente colpiti gli stabilimenti balneari, con danni diffusi alle attrezzature, come documentato da diversi video. Le raffiche di vento hanno investito anche alcune pinete dove sono caduti dei grossi alberi.

Colpite dal maltempo anche alcune aree dell’entroterra versiliese. Già dalla mattinata, però, è stata ripristinata praticamente ovunque la normalità.

Le zone toscane colpite dal maltempo

Segnalato a Seravezza qualche danno provocato dal vento forte alla biblioteca comunale a Palazzo Mediceo e alle Scuderie Granducali. Rilevati alberi caduti a Stazzema che hanno causato qualche problema alla viabilità per Farnocchia e a Ruosina.

Anche a Viareggio è stato chiuso lo svincolo della tangenziale al quartiere del Cotone per la caduta di alberi sulla carreggiata. Altre piante sono cadute sulle vetture parcheggiate nella zona della Capannina. A Torre del Lago è andata a fuoco una piccola cabina elettrica.

Blackout nel Livornese e disagi a Firenze

Sono state segnalati blackout di energia elettrica nel Livornese. A Livorno una nave ha rotto gli ormeggi.

Per quanto riguarda l’interno, sono stati registrati disagi nella Piana di Lucca soprattutto nell’area di Capannori, dove diverse piante cadute sono finite sulle vie secondarie, provocando problemi alla viabilità.

A Lucca due enormi piante si sono schiantate al suolo nei prati sottostanti le Mura, all’esterno della sortita di San Frediano.

A Firenze, nell’area metropolitana, il temporale ha innescato disagi circoscritti scaturiti dalla presenza di ristagni d’acqua e alla caduta di ramaglie.