Tromba d’aria in Versilia, il video dalla spiaggia: panico per i danni agli stabilimenti balneari

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una violenta tromba d’aria ha colpito la Versilia nella mattinata di lunedì 22 settembre, tra Viareggio e Forte dei Marmi. Il vento ha provocato danni ingenti a numerosi stabilimenti balneari, sollevando ombrelloni e sdraio. Non si registrano feriti, ma la Protezione civile ha prolungato l’allerta meteo in Toscana.

Tromba d’aria sulla costa: i danni agli stabilimenti

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella mattinata di lunedì 22 settembre sulla Versilia, causando danni ingenti agli stabilimenti balneari.

Come riportato da ANSA, il fenomeno ha interessato la costa da Viareggio a Forte dei Marmi, con attrezzature spazzate via e strutture danneggiate. Chi si trovava in spiaggia ha cercato rifugio per mettersi al sicuro.

Secondo LaPresse, ombrelloni e sdraio sono stati sollevati dal vento e scaraventati a distanza, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i turisti e i residenti.

Le zone più colpite e gli interventi

Danni consistenti sono stati segnalati in particolare a Marina di Pietrasanta e nella zona della Terrazza della Repubblica, come riporta Lucca in Diretta.

Qui, oltre alle attrezzature mobili, sono state danneggiate coperture e cabine, con interventi dei vigili del fuoco nei casi più gravi.

L’AGI sottolinea che la tromba d’aria ha divelto tende e cabine e in alcuni casi ha danneggiato le strutture di guardiania. Nonostante la forza del vento, non si sono registrati danni alle persone.

Maltempo in Toscana e allerta della Protezione civile

Il fenomeno si inserisce in un quadro di maltempo diffuso in Toscana. Secondo Italpress, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha segnalato piogge intense nelle province di Prato, Firenze e Livorno, con oltre 40 millimetri caduti in un’ora.

Come evidenzia Il Tirreno, la perturbazione atlantica ha portato anche allagamenti a Massa e Carrara e disagi alla circolazione a Prato.

La Protezione civile regionale ha prolungato l’allerta gialla fino alle 17 di martedì 23 settembre, con possibili temporali forti, raffiche di vento e smottamenti.

L’episodio richiama la tromba d’aria di fine agosto, che aveva già colpito il litorale versiliese con danni simili agli stabilimenti balneari.