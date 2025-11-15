Tromba d'aria nel porto di Genova, allagamenti e alberi sradicati: allerta meteo arancione per il 16 novembre

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il maltempo continua a sferzare con violenza la Liguria, provocando disagi, danni ingenti e bloccando la viabilità, in particolare nel capoluogo: dopo una giornata di piogge intense, il primo pomeriggio del 15 novembre a Genova è stato segnato dal transito di una tromba d’aria (o downburst) che ha acuito l’emergenza. Le previsioni indicano un peggioramento rapido in Liguria: l’allerta sarà innalzata ad arancione per la giornata di domenica 16 novembre.

Tromba d’aria a Genova: cosa è successo

Come riporta La Stampa, l’evento più eclatante si è verificato nell’area portuale di Genova Pra’ (Vte), dove la tromba d’aria ha scaricato la sua forza sradicando alberi e causando la caduta di alcuni container a terra.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

Il muraglione crollato a Pegli

I danni si estendono lungo tutto il ponente cittadino:

A Sestri Ponente , il vento ha scoperchiato un capannone dell’Amiu , l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti urbani.

, il vento ha scoperchiato un , l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti urbani. A Pegli, in via Nicoloso da Recco, è crollato un muraglione che ha travolto e danneggiato alcune auto parcheggiate. Il crollo ha causato anche l’interruzione dei servizi di gas ed energia elettrica nella zona.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale per la messa in sicurezza.

I danni e i disagi per i cittadini

Il nucleo della perturbazione, dopo aver interessato la costa tra Voltri e Sestri, si è spostato sulla Valpolcevera.

Qui, a causa delle intense precipitazioni che hanno scaricato 7,6 mm di pioggia in un’ora, è esondato il Rio Fegino, facendo scattare la fase operativa di allarme.

Il maltempo ha messo in ginocchio anche la viabilità:

Numerosi sono stati gli allagamenti in città, con sottopassi chiusi al traffico, tra cui quello di Brin , via Milano e via Perlasca.

in città, con sottopassi chiusi al traffico, tra cui quello di , via Milano e via Perlasca. Sull’ Autostrada A10 , nel ponente, un mezzo pesante si è intraversato , causando il blocco delle carreggiate in direzione Genova e lunghe code.

, nel ponente, un mezzo pesante si è , causando il blocco delle carreggiate in direzione Genova e lunghe code. L’Aurelia è stata chiusa a singhiozzo in direzione di Arenzano a causa di una frana all’altezza della galleria del Pizzo.

Allerta meteo arancione per domenica 16 novembre

Mentre l’allerta gialla prosegue fino a sera, le previsioni per domenica 16 novembre indicano un rapido peggioramento, con l’innalzamento del livello di guardia ad allerta arancione su gran parte del territorio ligure, attiva dalle 12 alle 21.

La Protezione Civile ha annunciato l’arrivo di una nuova saccatura con piogge diffuse che potranno assumere intensità fino a forte.

Si prevedono temporali forti e stazionari in grado di generare allagamenti, smottamenti e il rapido innalzamento dei rii minori, in particolare su un terreno già saturo d’acqua.

I fenomeni, che hanno colpito con forza anche l’Imperiese, tenderanno a esaurirsi solo nella mattinata di lunedì 17 novembre.