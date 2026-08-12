Tromba d'aria sul Golfo di Napoli, sfiorata la collisione tra due aliscafi al Beverello: paura per il maltempo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul Golfo di Napoli, con raffiche di vento che hanno fatto ruotare pericolosamente un aliscafo ormeggiato al Beverello contro un altro natante in fase di imbarco. Solo la prontezza dell’equipaggio ha evitato il disastro. La giornata è stata segnata da maltempo intenso per gran parte della Campania, dalla costa all’entroterra.

La tromba d’aria improvvisa a Napoli

Il tempo è cambiato all’improvviso nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto, portando momenti di autentico spavento al porto di Napoli. In pochi istanti il cielo terso ha lasciato spazio a una coltre di nubi plumbee, mentre una raffica di vento improvvisa e fortissima si è abbattuta sul Molo Beverello.

Come riporta NapoliToday, secondo diversi testimoni, si è rischiato uno scontro tra due aliscafi ormeggiati in banchina, evitato solo grazie ai riflessi pronti dell’equipaggio di uno dei due natanti.

La manovra che ha evitato lo schianto

La raffica ha infatti investito uno degli aliscafi in sosta (quello impiegato sulla tratta per Capri) facendolo ruotare con violenza verso un secondo mezzo, ormeggiato lì accanto, che in quel momento stava completando l’imbarco dei passeggeri diretti a Forio d’Ischia.

Il comandante di quest’ultimo natante ha reagito con tempismo, ordinando ai marittimi di bloccare immediatamente l’accesso alla passerella, che è stata subito rialzata, e facendo al contempo avviare i motori per allontanare il mezzo dalla traiettoria pericolosa.

La manovra ha permesso di scongiurare l’impatto tra le due imbarcazioni, anche se l’aliscafo travolto dal vento non è riuscito a evitare di urtare contro la banchina.

Nessun ferito, disagi per i passeggeri

Al netto dello spavento, l’episodio non ha causato conseguenze alle persone. A restare a terra, con la partenza bloccata, sono state circa trenta persone che avrebbero dovuto raggiungere Forio.

A loro è stato garantito l’imbarco sul successivo collegamento per Ischia Porto, con un servizio di bus sostitutivo organizzato per completare il tragitto fino a destinazione.

Il maltempo che ha colpito la città

L’incidente sfiorato al Beverello si inserisce nel bilancio di un pomeriggio di instabilità atmosferica che ha interessato l’intera area di Napoli.

Poco prima delle 17, una vera e propria tromba d’aria ha attraversato il capoluogo partenopeo e diversi comuni limitrofi, sollevando polvere e sabbia lungo il lungomare al punto da costringere numerosi turisti a cercare riparo.

Il fenomeno ha causato anche alcuni danni materiali: un albero è caduto a San Giovanni a Teduccio, un altro si è abbattuto su un edificio a Boscoreale, mentre nella Penisola Sorrentina alcune attività commerciali hanno registrato danni.

Per la giornata, la Protezione Civile della Regione Campania aveva già diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 20, con rischio di rovesci, grandinate, fulmini e raffiche di vento intense, soprattutto nelle zone interne. Non risultano feriti in nessuno degli episodi collegati al maltempo della giornata.