Tromba d'aria vicino alla spiaggia del Poetto di Cagliari, il video del maltempo in Sardegna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il maltempo non ha risparmiato la Sardegna. Nel sud della regione sono state segnalate anche delle trombe d’aria, immortalate in alcuni video. La più potente è stata la tromba d’aria che si è formata davanti alla spiaggia del Poetto, a Cagliari. In tutta la regione è stata diramata un’allerta meteo valida fino alle 21.

Maltempo in Sardegna, tromba d’aria al Poetto

Rispetto ad altre regioni italiane, le temperature in Sardegna sono ancora alte. Ma la pioggia ha colpito soprattutto la zona meridionale dell’isola, con temporali, grandinate e in alcuni casi anche trombe d’aria.

Diversi cittadini hanno ripreso le trombe d’aria e hanno poi postato i video online e sui social.

ANSA

Tromba d’aria ripresa dai cittadini di Cagliari

La prima tromba d’aria si è formata davanti alla spiaggia di Tuerredda, nella zona di Domus de Maria. Proprio su una delle baie più belle dell’area, una colonna alta un centinaio di metri ha regalato uno spettacolo che per fortuna non ha causato danni. La seconda tromba d’aria si è formata di fronte alla spiaggia del Poetto, a Cagliari.

Dopo aver percorso qualche chilometro, la tromba marina ha esaurito la sua forza in mare ed è scomparsa. Non prima, però, di essere stata immortalata da diverse persone con i cellulari.

Questa seconda tromba d’aria è stata vista da diversi punti di Cagliari. Proprio il capoluogo sardo è stato colpito da un forte temporale nella mattinata di martedì 23 settembre. Fino alle 21 di oggi la protezione civile ha diramato un’allerta meteo per rischio idrogeologico di criticità ordinaria.

Emergenza maltempo in diverse regioni italiane

Il maltempo che ieri ha colpito prevalentemente il Nord Ovest italiano, oggi si è spostato sulle regioni centrali e non ha risparmiato la Sardegna.

Una delle situazioni più gravi a livello nazionale è quella di Ischia, dove il sindaco ha disposto l’evacuazione di tre scuole e di una sede comunale. Sull’isola campana si sono verificati numerosi allagamenti. A Forio anche le auto dei carabinieri della stazione locale sono state trascinate via dall’acqua.

Una bomba d’acqua ha colpito anche Capri. Anche su Lazio, Lombardia e Veneto è in vigore l’allerta arancione. Le forti piogge, nella notte tra lunedì e martedì, hanno provocato gravi disagi anche in Liguria.