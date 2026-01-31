Troupe della Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna a Torino, la denuncia di Salvo Sottile sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Durante il corteo a Torino per la riapertura di Askatasuna, gruppi antagonisti avrebbero aggredito una troupe 2 di “Far West”, minacciando giornalisti e danneggiando attrezzature: a denunciare l’episodio il conduttore Salvo Sottile. La protesta è degenerata in guerriglia urbana con scontri tra manifestanti e polizia e alcuni arresti.

Corteo Askatasuna, aggredita troupe Rai

Il corteo nazionale a Torino in solidarietà con il centro sociale Askatasuna, sgomberato alla fine del 2025, è degenerato in violenti scontri con le forze dell’ordine e in un atto di intimidazione contro una troupe della Rai.

Secondo la denuncia diffusa sui social da Salvo Sottile, a subire l’aggressione sarebbe stata la squadra impegnata sul campo per la trasmissione “Far West”, composta dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo operatore.

L’azione sarebbe stata messa in atto “da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna. I giornalisti sono stati presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta attrezzatura di lavoro”.

La denuncia di Salvo Sottile

Per la Rai l’episodio non è solo un’aggressione fisica, ma un attacco alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini a essere informati, afferma Sottile.

“Un’azione violenta e organizzata, messa in atto con l’unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo. L’aggressione assume un significato ancora più grave alla luce del fatto che Far West ha realizzato un’inchiesta su Askatasuna che ha contribuito a far emergere criticità e responsabilità poi al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale. Colpire i giornalisti Rai in questo contesto significa tentare di intimidire il servizio pubblico e di punire chi fa informazione” ha scritto il giornalista.

La manifestazione pro Askatasuna a Torino

La protesta, partita nel pomeriggio di sabato 31 gennaio da più punti della città, ha visto riunirsi migliaia di persone da tutta Italia e anche dall’estero.

I partecipanti hanno marciato in tre cortei distinti, partiti da Porta Susa, Porta Nuova e Palazzo Nuovo. Intorno alle 17:30, parte della manifestazione ha deviato dal percorso autorizzato nei pressi di corso Regina Margherita e dell’ex sede del centro sociale, dando vita a scontri con la polizia.

Bombe carta, fuochi pirotecnici, lacrimogeni e oggetti contundenti sono stati lanciati verso i cordoni delle forze dell’ordine, che hanno risposto con idranti e gas lacrimogeni per contenere la violenza.

Un video, condiviso dall’ex parlamentare di centrosinistra Stefano Esposito, ha mostrato uno dei momenti più violenti della serata, con un attacco brutale a un poliziotto da parte di diversi manifestanti.