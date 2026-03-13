Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre, il racconto dell'inviato Matteo Nalin: "Sputi e caffè bollente"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sputi in faccia, insulti e minacce, oltre a caffè e bicchieri di vino lanciati contro gli operatori. Una troupe del programma televisivo Mediaset Fuori dal coro è stata aggredita mentre stava girando un servizio alla periferia di Mestre (Venezia). A raccontare la vicenda il giornalista Matteo Nalin, inviato del programma di Rete4 condotto da Mario Giordano. La troupe stava realizzando un servizio su una situazione di degrado nei pressi di una carrozzeria, con il titolare che denuncia da tempo furti, danneggiamenti e minacce.

Troupe di Fuori dal Coro aggredita a Mestre

L’episodio, riportato da Il Gazzettino, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo a Mestre, frazione di Venezia.

Una troupe del programma televisivo Fuori dal coro di Mediaset è stata aggredita da alcuni senzatetto mentre stava lavorando a un servizio nei pressi di una carrozzeria.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’inviato Matteo Nalin si trovava lì per girare un servizio sulla situazione di degrado che il titolare dell’attività denuncia da tempo.

Come riferisce Il Gazzettino, nella zona girano e bivaccano da anni senzatetto e tossicodipendenti. Negli ultimi anni il carrozziere ha presentato alle forze dell’ordine 44 denunce, soprattutto per furti, danneggiamenti e minacce.

Il racconto dell’inviato Matteo Nalin

Secondo quanto riferito dal giornalista, dopo che si era avvicinato a un gruppo di persone chiedendo cosa facessero, sarebbero stati riempito di insulti, minacce e sputi.

Uno di loro gli avrebbe anche lanciato addosso bicchieri di caffè bollente e vino.

Nalin si sarebbe quindi rivolto agli operatori del servizio comunale “Drop-in” che aiuta i senzatetto, i quali avrebbero chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale e della polizia di Stato.

“I responsabili del centro, dopo averci cacciati, hanno chiamato le forze dell’ordine dicendo che c’erano delle persone che stavano dando fastidio”, ha detto al Gazzettino l’inviato del programma condotto da Mario Giordano.

“Noi credevamo parlassero” degli altri, “invece parlavano di noi”.

Il commento del governatore Alberto Stefani

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani: “Esprimo totale solidarietà e vicinanza alla troupe della trasmissione Fuori dal Coro”.

“Chi lavora per informare – afferma in una nota – va rispettato sempre e comunque. Ogni aggressione a operatori dell’informazione è un attentato alla libertà”.

“Sputi, lanci di caffè caldo e altri liquidi sono sinonimo di inciviltà che respingo con fermezza”, aggiunge.

“Ne va della convivenza civile, ma anche della libertà di stampa. Ovunque si tenti di zittire una fonte d’informazione ai cittadini si compie un atto a dir poco esecrabile”.