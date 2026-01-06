Troupe di Ore14 aggredita a Crans-Montana con acqua gelata durante un servizio sui gestori de Le Constellation

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un brutto episodio si è consumato ai danni di una troupe del programma Ore 14. L’inviata Francesca Crimi e l’operatore Marco Bonifacio si trovavano a Crans-Montana per un servizio sulle indagini a carico dei coniugi Jessica e Jacques Moretti, i gestori del bar Le Constellation in cui si è consumata la strage di Capodanno. Crimi e Bonifacio stavano intervistando un vicino di casa della coppia, quando l’uomo li ha attaccati con un getto di acqua gelida che li ha costretti alla fuga. Lapidaria la reazione del conduttore Milo Infante: “Un gesto da denuncia penale“.

Aggredita troupe a Crans-Montana

I fatti risalgono alle 18:30 circa di lunedì 5 gennaio. L’inviata di Ore14 Francesca Crimi e l’operatore Marco Bonifacio si trovavano a Crans-Montana per un servizio.

La troupe aveva raggiunto un vicino di casa di Jessica e Jacques Moretti, la coppia di gestori del locale Le Constellation che nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 è stato il teatro della strage di Capodanno.

ANSA L’esterno del locale Le Constellation di Crans-Montana dove si è consumata la strage di Capodanno. Una troupe di Ore14 è stata aggredita da un uomo vicino ai gestori del locale

“Do you know Moretti family?”, ha chiesto l’inviata per sapere se l’uomo conoscesse i coniugi Moretti. L’intervistato, che in quel momento non era inquadrato, ha risposto con un getto di acqua gelida da una pompa. L’acqua ha investito in pieno l’inviata Francesca Crimi.

“C’erano -10 gradi“, racconta la giornalista in collegamento con lo studio di Milo Infante. “Avevamo fatto una sola domanda“, continua l’inviata.

Il commento di Milo Infante a Ore14

Nel corso della puntata di Ore14 andata in onda martedì 6 gennaio la regia ha mandato in onda un filmato girato con una camera nascosta. Nel video non si vedono immagini, ma è possibile sentire la traccia audio che ha immortalato sia la domanda dell’inviata che il momento in cui la troupe viene allontanata con l’acqua.

Immediato è stato il commento di Milo Infante, che dopo il servizio ha detto: “Dico una cosa un po’ forte”, e ha rivolto il suo commento alle “autorità di Crans-Montana” che “hanno già dimostrato di non essere in grado di garantire la sicurezza dei nostri figli”, quindi “alzino la manina e ci dicano che non sono in grado di garantire la sicurezza nemmeno dei nostri inviati”.

Le indagini sui gestori del Le Constellation

I nomi di Jessica Maric e Jacques Moretti sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza. Le indagini sono condotte dalle autorità svizzere.

Nel momento della tragedia all’interno del locale era presente solo la donna, che ha riportato ustioni ad un braccio. Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha rivelato che negli ultimi cinque anni (dunque dal 2020) il locale non avrebbe ricevuto alcun controllo.