Troupe di Report con Giulia Innocenzi aggredita a Monzanbano, Ranucci: "Bastone di ferro contro la telecamera"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una troupe di Report, il noto programma di Rai3, composta dalla giornalista Giulia Innocenzi e dall’operatore Giovanni De Faveri, è stata aggredita. L’episodio è avvenuto a Monzambano, in provincia di Mantova, nel corso di un’inchiesta su un macello. “Mentre il videomaker stava riprendendo fuori dal cancello, una persona non identificata da dentro il macello lo ha colpito con un bastone di ferro”, ha scritto sui social il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci.

Troupe di Report aggredita a Monzanbano

“La troupe di Report è stata aggredita con un bastone di ferro“, si legge in un post su Facebook.

A scrivere il messaggio è stato Sigfrido Ranucci, il giornalista e storico conduttore della nota trasmissione di Rai3.

L’episodio, si legge ancora, “è successo a Monzambano, in provincia di Mantova, intorno alle 15 di mercoledì 18 marzo, presso il macello Mario Troni”.

Aggrediti Giulia Innocenzi e Giovanni De Faveri

La troupe di Report era composta dalla giornalista Giulia Innocenzi e dall’operatore Giovanni De Faveri.

“Giulia Innocenzi aveva da poco finito di fare delle domande al titolare, Raoul Troni, insieme al videomaker Giovanni De Faveri”, spiega il post di Ranucci.

Poi i due si erano “recati nel retro del macello, dove era in corso lo scarico delle vacche dal camion verso la linea di macellazione“.

Aggrediti con un bastone di ferro

A raccontare quello che è successo è sempre Ranucci: “Mentre il videomaker stava riprendendo fuori dal cancello, una persona non identificata da dentro il macello lo ha colpito con un bastone di ferro, centrando la videocamera, che si è spezzata in due, con l’obiettivo caduto a terra”.

E ancora: “Innocenzi e De Faveri si sono immediatamente recati presso la caserma dei carabinieri di Monzambano per sporgere denuncia. Una pattuglia si è recata immediatamente presso il macello dove ha svolto accertamenti”.

Aggrediti mentre stavamo lavorando“, ha aggiunto Giulia Innocenzi, postando un messaggio molto simile a quello di Ranucci in cui spiega l’accaduto.

“La loro violenza non ci fermerà. Abbiamo sporto denuncia e ora lavoriamo alla conclusione dell’inchiesta”, ha poi aggiunto la giornalista.

Chi è Giulia Innocenzi

Giulia Innocenzi è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice: ha realizzato molti reportage sugli allevamenti intensivi e il benessere animale.

Ha iniziato la sua carriera televisiva nella squadra di Michele Santoro, diventando un volto noto di programmi storici come Annozero e Servizio pubblico.

Nel 2014 ha condotto il talk show politico Announo su LA7. Le sue investigazioni sull’industria alimentare proseguono ora per Report.

Ha scritto diversi libri-inchiesta, tra cui Tritacarne, sull’industria della carne in Italia ed è stata autrice e regista, con Pablo D’Ambrosi, del documentario Food for Profit.