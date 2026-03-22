Troupe Rai aggredita a Roma mentre filmava gli edifici occupati del Quadraro, sospetti sugli anarchici

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si parla di “sospetti” perché per il momento ciò che si ha a disposizione è una nota stampa pubblicata dalla Rai. Secondo il comunicato dell’azienda una troupe del TGR Lazio, nello specifico “un operatore e un assistente”, sarebbe stata aggredita a Roma mentre girava un servizio sugli stabili occupati dagli anarchici nel quartiere Quadraro. L’azienda parla di “attacco alla libertà di stampa”.

Aggredita una troupe Rai al Quadraro

Nel primo pomeriggio di domenica 22 marzo a Roma, nel quartiere Quadraro, una troupe del TGR Lazio è stata aggredita mentre girava un servizio. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dall’azienda.

Nella nota leggiamo che “un operatore e un assistente stavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici” a seguito della tragica morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano.

ANSA

Poi l’aggressione, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, durante la quale si è verificato il “danneggiamento delle attrezzature” e il “ferimento di un operatore, a cui sono state prestate le cure in ospedale”.

Il Tempo parla di “un gruppo di anarchici” che si sarebbe accanito contro i due inviati che in quel momento stavano girando un servizio sul presunto “covo” dei dissidenti presente, appunto, nel quartiere Quadraro.

La solidarietà di Fratelli d’Italia

La quota di Fratelli d’Italia facente parte della Commissione Vigilanza Rai ha diffuso una nota, tramite AgenParl, per esprimere “solidarietà alla troupe del Tgr Lazio” e condannare la “gravissima intimidazione alla libertà di informazione e al diritto di cronaca“.

Un evento, questo, che secondo Fdi “conferma la pericolosità di questi esponenti”.

Le indagini sulla morte della coppia di anarchici

Le indagini per ricostruire le ultime ore di vita di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano sono ancora in corso. La Digos avrebbe sequestrato i dispositivi elettronici dei due militanti in via degli Angeli, a Roma, dove vivevano.

Secondo i primi sviluppi, i due stavano costruendo una bomba per rilanciare la campagna per la liberazione di Alfredo Cospito, attualmente detenuto al 41 bis.