Troupe Rai fermata a Ceuta alla dogana, la denuncia di Lorenzo Lo Basso inviato del Tg2: "Unici controllati"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il giornalista della Rai Lorenzo Lo Basso ha denunciato un “eccesso di zelo” ai controlli alla dogana a Ceuta. Secondo quanto raccontato, la troupe sarebbe stata fermata e sarebbe stata sottoposta a una perquisizione minuziosa. Il motivo un’attrezzatura che mancava di un’autorizzazione, anzi di un’autodichiarazione gratuita del possesso della stessa. La scelta era abbandonare l’auto per i controlli o tornare indietro. Dopo una decina di ore, al mattino la troupe ha potuto riprendere l’auto e l’attrezzatura.

Il racconto dei controlli

Intervenendo ad Agorà Estate, il giornalista Lorenzo Lo Basso ha raccontato quanto accaduto a Ceuta. Secondo quest’ultimo, per quanto i controlli siano stati fatti con toni cordiali, non c’è stata elasticità.

Alla troupe sarebbe stato richiesto di tornare indietro o lasciare tutto, quindi macchina e attrezzatura. Quello che denuncia Lo Basso è che sono stati gli unici ad essere fermati e ad essere stati controllati in quel modo tanto minuzioso.

“Tutti gli altri passeggeri sono andati via. Da quella nave sono sbarcate centinaia di auto e solo la nostra è stata sottoposta a questo controllo”, dice.

Il video denuncia di Lo Basso

Lorenzo Lo Basso, giornalista della troupe Rai in viaggio per Ceuta, ha denunciato anche su Facebook i controlli alla frontiera molto minuziosi. Il risultato del controllo ha portato al respingimento della troupe e al sequestro dell’auto, con all’interno anche il materiale di lavoro.

La motivazione ufficiale, che il giornalista commenta con fare dubbioso in un video pubblicato su Facebook, è una telecamera non dichiarata. Senza che Lo Basso metta in dubbio questa motivazione della frontiera: “Cosa che nessuno ci ha mai detto”, commenta.

Il giornalista dice inoltre che sono stati gli unici fermati e gli unici perquisiti dalla polizia. Senza auto, chiude il primo video che aggiorna sui controlli dicendo che sono stati costretti a raggiungere l’hotel a piedi.

Il giorno dopo “Sdoganati”

Il controllo della polizia è avvenuto in piena notte, ma già al mattino Lo Basso si dichiara “sdoganato”. Appena 10 ore dopo i controlli, annuncia in un video, sono stati sdoganati. “Questa mattina abbiamo regolarizzato il tutto con la dogana”, dichiara.

“La sensazione è quella che ci abbiano fermati perché italiani e di volerci creare un problema – continua a raccontare – e in effetti un problema me lo hanno creato, e non da poco”.

Il video è girato sul confine tra Marocco e Ceuta, quello dove a inizio agosto sono passate quasi 80mila persone e ne sono morte oltre 140. Il giornalista si trova a Ceuta per verificare se il 15 agosto ci sarà una nuova ondata, come lasciano credere le informazioni pervenute ai servizi segreti.