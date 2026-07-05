Trova e restituisce un portafogli ai carabinieri, ma prima usa il bancomat e viene denunciato

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Un uomo ha trovato un portafogli a Guastalla (Reggio Emilia) e lo ha restituito ai carabinieri, eppure è stato denunciato. Il gesto apprezzabile era infatti stato preceduto da un’azione un po’ meno onesta. Prima di portare l’oggetto agli agenti, il 45enne ha usato il bancomat che c’era all’interno per fare degli acquisti per un totale di 55 euro.

La restituzione del portafogli trovato

Un uomo di 45 anni, senzatetto, ha trovato il portafogli per terra vicino alla stazione di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia.

La vicenda è avvenuta nella tarda serata del 3 luglio.

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Dopo il ritrovamento, l’uomo si è presentato spontaneamente in caserma nella cittadina reggiana per consegnare il portafogli intatto, con dentro documenti personali e una carta bancomat.

Denunciato perché aveva usato il bancomat

In realtà, prima di andare in caserma, il 45enne aveva usato il bancomat che c’era all’interno del portafogli.

Nello specifico avrebbe fatto fatto acquisti consecutivi per un totale di 55 euro in un locale pubblico della zona, sfruttando la modalità contactless della carta.

Quando poi ha consegnato l’oggetto ai militari, questi hanno rintracciato il proprietario che non aveva ancora esposto denuncia per la scomparsa del portafoglio.

Il ragazzo, contattato telefonicamente, ha riferito di essersi accorto, poco prima della chiamata, dello smarrimento e di aver ricevuto sullo smartphone le notifiche di alcuni pagamenti non autorizzati.

Il ragazzo ha quindi raggiunto la caserma per sporgere denuncia.

Il confronto con videocamere e testimoni

I carabinieri sono poi andati nell’esercizio commerciale in cui erano stati fatti gli acquisti illeciti.

Tramite le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, unite alle testimonianze del personale, hanno avuto la conferma che a usare il bancomat fosse stato lo stesso uomo che aveva riconsegnare il portafogli.

La carta e i documenti sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Il 45enne è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l’accusa di indebito utilizzo di carta di credito.