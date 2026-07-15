Trova il figlio morto dopo un malore in casa a Maracalagonis e si sente male, deceduta anche la madre

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una madre di 86 anni e il figlio di 59 sono stati trovati morti in casa a Maracalagonis, nel Cagliaritano. Secondo i rilievi dei Carabinieri, l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico doppio malore: l’uomo sarebbe morto per un malore improvviso e la donna, trovandolo ormai privo di vita, sarebbe stata stroncata dallo shock. Sui corpi non ci sono segni di violenza.

Maracalagonis: madre trova il figlio morto e ha un malore

Nella tarda mattina di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, una terribile tragedia familiare è stata scoperta all’interno di un’abitazione in via San Giovanni a Maracalagonis, comune della città metropolitana di Cagliari.

I corpi senza vita di un uomo di 59 anni e di sua madre, un’anziana donna di 86 anni, sono stati rinvenuti all’interno dell’appartamento.

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L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso di entrambi i familiari.

La ricostruzione della tragedia

La prima ricostruzione effettuata dagli investigatori sembrerebbe pendere verso l’ipotesi di una tragica fatalità, verificatasi in uno scenario estremamente doloroso.

Il figlio di 59 anni sarebbe stato colto da un improvviso e fatale malore cardiaco mentre si trovava in casa, morendo sul colpo senza riuscire a chiedere aiuto o a telefonare ai soccorsi.

Successivamente la madre, rientrando o muovendosi nelle stanze e trovando il corpo ormai esanime del figlio, avrebbe subito uno shock emotivo talmente violento da accusare a sua volta un attacco cardiaco che non le ha lasciato scampo.

Gli accertamenti dei Carabinieri e l’ispezione del medico legale

I Carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo all’interno dell’abitazione per verificare la presenza di eventuali anomalie.

Gli accertamenti hanno escluso fin da subito segni di violenza o di colluttazione sui corpi di madre e figlio, così come non sono stati rilevati segni di effrazione o scasso su porte e finestre.

Lo scenario del doppio decesso per cause naturali rimane l’ipotesi di gran lunga più accreditata. Nelle prossime ore, il medico legale e il magistrato di turno eseguiranno gli esami necroscopici per stabilire con esattezza scientifica l’orario e le cause dei decessi.