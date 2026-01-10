Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 26enne gambiano è stato denunciato a Como per resistenza a Pubblico Ufficiale e ostruzione della strada. L’uomo è stato fermato dopo aver bloccato il traffico in Piazza Vittoria, nei pressi di Porta Torre, posizionando delle transenne sulla carreggiata. Il giovane ha spiegato di aver agito per protesta, dopo aver trovato la propria bicicletta danneggiata nei giorni precedenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando le volanti sono state allertate da alcune segnalazioni relative a un uomo che stava ostacolando la circolazione stradale in Como.

Intorno alle 17.30, gli agenti sono intervenuti in Piazza Vittoria, nei pressi di Porta Torre, dove hanno individuato il cittadino gambiano di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale. L’uomo si trovava ancora in mezzo alla strada, intento a posizionare alcune transenne, creando di fatto una barriera che bloccava completamente il traffico veicolare. Sull’asfalto era distesa anche una bicicletta.

La reazione dell’uomo e il ripristino della sicurezza

I poliziotti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per convincere il giovane a desistere dal suo comportamento. Il cittadino gambiano ha reagito in modo ostile, inveendo contro gli agenti. Solo dopo un intervento deciso, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull’autovettura di servizio, consentendo così il ripristino della sicurezza e della normale viabilità nella zona.

Le motivazioni del gesto

Una volta condotto in Questura e riportato alla calma, il 26enne ha spiegato agli agenti le ragioni del suo gesto. L’uomo ha dichiarato di aver agito in quel modo per protesta e per attirare l’attenzione, in seguito a un episodio avvenuto qualche giorno prima: aveva infatti ritrovato la propria bicicletta danneggiata presso la stazione Borghi. Questo evento lo avrebbe spinto a manifestare il proprio disagio bloccando la strada con le transenne.

Le conseguenze per il protagonista

Terminate le procedure di identificazione, il cittadino gambiano è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e per aver ostruito la strada con le transenne. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di ristabilire rapidamente la sicurezza e la viabilità in una delle zone più trafficate di Como.

IPA