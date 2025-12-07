Trovata agonizzante a Torri di Quartesolo vicino Vicenza, Diana Canevarolo è morta: disposta l'autopsia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Senza speranze le condizioni della donna rinvenuta giovedì scorso, ferita nel cortile di casa a Torri di Quartesolo, in via Zara, dove abitava con il compagno e il figlio. Per Diana Canevarolo, 49 anni, è stata dichiarata la morte cerebrale. Necessaria l’autopsia, già disposta dalla Procura di Vicenza, per chiarire cosa abbia provocato la profonda ferita alla testa. Tutte le ipotesi restano aperte.

Morta Diana Canevarolo

È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata con una grave ferita alla testa giovedì scorso. Si trovava riversa sotto la propria abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza.

In via Zara, sotto la palazzina dove la donna viveva con il compagno e il figlio, le due persone che hanno dato l’allarme e chiamato i soccorsi, resta la macchia di sangue che indica dove la donna era riversa al suolo.

Scoperta intorno alle cinque del mattino, è stato immediato l’arrivo dei soccorsi, che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. La donna ha passato circa sei ore nel reparto di rianimazione, ma alla fine purtroppo è stata dichiarata la morte clinica.

Le ipotesi: cosa è successo

È mistero su quanto sia accaduto sotto la palazzina in via Zara. La donna, Diana, è stata scoperta a terra con una profonda ferita alla testa, ma non sono emersi possibili dettagli che richiamino un incidente o un’aggressione.

I carabinieri vicentini hanno già ascoltato diverse persone, hanno parlato con i medici che sono intervenuti sul posto, hanno interrogato il compagno e il figlio della donna, ma al momento tutte le ipotesi restano aperte.

Questa formula, “tutte le ipotesi al vaglio”, racconta una scena con poche evidenze o che lascia molti dubbi. Da qui un primo importante passo è quello del risultato dell’autopsia, già richiesto dalla Procura di Vicenza.

Le dichiarazioni del sindaco

Su quanto accaduto è intervenuto il sindaco di Torri di Quartesolo, Gianluca Ghirigatto. L’uomo ha commentato riferendo come la comunità sia scossa per la vicenda.

In particolare, fa notare che si tratta di una situazione particolare, perché rimane il mistero di cosa sia davvero accaduto. “Siamo tutti ansiosi di capire che cosa è successo”, ha spiegato ai giornali.

Infatti, da sindaco è interessato a sapere se la sua comunità sia al sicuro da un possibile aggressore o se la vicenda di Diana possa essere ricondotta a un incidente.